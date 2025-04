MLB》上季冠軍道奇參訪白宮 大谷翔平還獲川普「VIP」待遇

大谷翔平與川普握手致意。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洛杉磯道奇去年奪得世界大賽冠軍,今天道奇全隊造訪白宮與美國總統川普(Donald Trump)相見。道奇日本巨星大谷翔平還獲得「VIP待遇」,前進美國總統辦公室,雙方並合影留念。

川普先是讚賞道奇隊具有非常有才華的人,並提到道奇選手在去年賽季的成就,表揚大谷翔平成為大聯盟史上第一位「50-50」俱樂部成員、日籍投手山本由伸,以及去年的國聯冠軍賽MVP艾德曼(Tommy Edman),「你們都是非常了不起的人,能夠邀請你們來到白宮,我感到非常榮幸,這是2024年世界大賽冠軍洛杉磯道奇。」

大谷翔平(中)。(美聯社)

對於大谷翔平去年締造的「50-50」偉業,川普盛讚,這是大聯盟149年歷史從未見過的壯舉,令人難以置信,「他就像電影明星一樣吧。」川普隨即主動伸出右手,與大谷握手致意。而且大谷還獲邀至總統辦公室,兩人進行紀念合影。川普再次盛讚大谷是「了不起的運動員」,並送上兩枚紀念勳章。

道奇球星貝茲(Mookie Betts)曾是2018年紅襪世界大賽冠軍成員,他在2019年婉拒去白宮見川普,這次他決定隨道奇前去白宮。川普也稱讚貝茲的表現,特地與貝茲握手致意。

此外,道奇名投克蕭(Clayton Kershaw)送上背號「47號」的道奇球衣給川普。

而截至今天賽前,道奇今年開季打出9勝2敗的表現,讓川普也說,「看到你們這個球季的開季如此成功,我可以告訴你們,你們可以計畫明年回到這裡,我希望你們再回來。」

Happening now behind the scenes, President Donald Trump welcomes

Los Angeles @Dodgers Shohei Ohtani to the Oval Office…



POTUS: “It’s a great honor, you’re an amazing athlete and person…” pic.twitter.com/LUUCspxFgu