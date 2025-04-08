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MLB》上季冠軍道奇參訪白宮 大谷翔平還獲川普「VIP」待遇

2025/04/08 07:58

大谷翔平與川普握手致意。（美聯社）大谷翔平與川普握手致意。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇去年奪得世界大賽冠軍，今天道奇全隊造訪白宮與美國總統川普（Donald Trump）相見。道奇日本巨星大谷翔平還獲得「VIP待遇」，前進美國總統辦公室，雙方並合影留念。

川普先是讚賞道奇隊具有非常有才華的人，並提到道奇選手在去年賽季的成就，表揚大谷翔平成為大聯盟史上第一位「50-50」俱樂部成員、日籍投手山本由伸，以及去年的國聯冠軍賽MVP艾德曼（Tommy Edman），「你們都是非常了不起的人，能夠邀請你們來到白宮，我感到非常榮幸，這是2024年世界大賽冠軍洛杉磯道奇。」

大谷翔平（中）。（美聯社）大谷翔平（中）。（美聯社）

對於大谷翔平去年締造的「50-50」偉業，川普盛讚，這是大聯盟149年歷史從未見過的壯舉，令人難以置信，「他就像電影明星一樣吧。」川普隨即主動伸出右手，與大谷握手致意。而且大谷還獲邀至總統辦公室，兩人進行紀念合影。川普再次盛讚大谷是「了不起的運動員」，並送上兩枚紀念勳章。

道奇球星貝茲（Mookie Betts）曾是2018年紅襪世界大賽冠軍成員，他在2019年婉拒去白宮見川普，這次他決定隨道奇前去白宮。川普也稱讚貝茲的表現，特地與貝茲握手致意。

此外，道奇名投克蕭（Clayton Kershaw）送上背號「47號」的道奇球衣給川普。

而截至今天賽前，道奇今年開季打出9勝2敗的表現，讓川普也說，「看到你們這個球季的開季如此成功，我可以告訴你們，你們可以計畫明年回到這裡，我希望你們再回來。」

 

道奇名投克蕭（左）送上背號「47號」的道奇球衣給川普。（法新社）道奇名投克蕭（左）送上背號「47號」的道奇球衣給川普。（法新社）

MLB》上季冠軍道奇參訪白宮 大谷翔平還獲川普「VIP」待遇道奇今天獲邀參訪白宮。（法新社）

大谷翔平與山本由伸。（取自道奇官方社群媒體X）大谷翔平與山本由伸。（取自道奇官方社群媒體X）

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