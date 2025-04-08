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MLB》領60億約的史奈爾投2場就受傷 坦言左肩痠痛症狀已有三週

2025/04/08 08:42

史奈爾。（資料照，法新社）史奈爾。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）因左肩發炎，被放進15天傷病名單。史奈爾今天受訪表示，他的左肩不適有三週時間，原本以為能撐過去，但昨天連牛棚練投都沒有完成。

道奇隊官網報導，根據道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）的說法，史奈爾在上週日做牛棚練投時感到肩膀痠痛，隨即接受核磁共振（MRI）檢查，結果顯示為肩部發炎，沒有結構損傷。史奈爾預計至少缺席兩場溪發。

史奈爾今天表示，自己的左肩不適大約有三週時間，一開始以為自己可以正常出賽，他習慣在球季中承受一些殘留的痠痛，「我做了長傳、傳球接，嘗試投球，我就是沒辦法完成，但這是發炎，希望只是幾個星期的事情，可以回來，並準備回到球場。」

史奈爾說，「這真的很糟，我希望原本能撐過去投球，然後讓疼痛自己消失，現在很痛，所以我會先恢復，然後再回到球場。」

史奈爾也將與道奇隊醫艾爾崔克（Dr. Neal ElAttrache）會面，討論下一步該如何處理，可能至少會被暫停投球數天。羅伯斯提到，接受注射治療可能是一種方式。

現年32歲的史奈爾是2018年美聯塞揚獎、2023年國聯塞揚獎得主，他在季前以5年1.82億美元（約新台幣60.7億元）大約道奇。史奈爾本季先發2場，拿到1勝、防禦率2，共投9局被敲10安，賞4次三振、丟8次保送，被打擊率2成70，每局被上壘率為2。

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