MLB》昨日在外野上演美技後傷退 水手羅布雷斯進10天傷兵名單

羅布雷斯昨日上演精采美技接殺,但最後傷退提前下場休息。(資料照,法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕水手在今天做出球員異動,將昨日上演精采美技卻受傷的外野手羅布雷斯(Victor Robles)放入10天傷兵名單,並從3A拉上坎佐內(Dominic Canzone)替代。

羅布雷斯在昨天迎戰巨人的比賽中,9局下半面對貝利(Patrick Bailey)擊出右外野靠近界外觀眾席的飛球,羅布雷斯展現非常廣闊的守備範圍,在線邊跳起來完成精彩的美技接殺,但整個人也掉進觀眾席前方的護網,之後甚至跪在場上扶著手臂遲遲無法起身,最終無法繼續比賽下場休息,今天也直接將他放入傷兵名單。

目前28歲的羅布雷斯,在去年季中轉隊來到水手,在進攻端繳出優異表現,今年球季出賽10場,繳出.273/.283/.341的打擊三圍,標準化進攻指數(OPS+)83。

接替上來的坎佐內今年從3A開季,出賽8場打擊三圍來到.276/.344/.517,外帶2轟與2分打點,而他在大聯盟生涯有過126場出賽,整體進攻指數(OPS)為.655,並有14發全壘打與38分打點。

Victor Robles exits the game after making an incredible catch. pic.twitter.com/uJb3XG7AFD