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MLB》昨日在外野上演美技後傷退 水手羅布雷斯進10天傷兵名單

2025/04/08 09:35

羅布雷斯昨日上演精采美技接殺，但最後傷退提前下場休息。（資料照，法新社）羅布雷斯昨日上演精采美技接殺，但最後傷退提前下場休息。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手在今天做出球員異動，將昨日上演精采美技卻受傷的外野手羅布雷斯（Victor Robles）放入10天傷兵名單，並從3A拉上坎佐內（Dominic Canzone）替代。

羅布雷斯在昨天迎戰巨人的比賽中，9局下半面對貝利（Patrick Bailey）擊出右外野靠近界外觀眾席的飛球，羅布雷斯展現非常廣闊的守備範圍，在線邊跳起來完成精彩的美技接殺，但整個人也掉進觀眾席前方的護網，之後甚至跪在場上扶著手臂遲遲無法起身，最終無法繼續比賽下場休息，今天也直接將他放入傷兵名單。

目前28歲的羅布雷斯，在去年季中轉隊來到水手，在進攻端繳出優異表現，今年球季出賽10場，繳出.273/.283/.341的打擊三圍，標準化進攻指數（OPS+）83。

接替上來的坎佐內今年從3A開季，出賽8場打擊三圍來到.276/.344/.517，外帶2轟與2分打點，而他在大聯盟生涯有過126場出賽，整體進攻指數（OPS）為.655，並有14發全壘打與38分打點。

坎佐內。（資料照，美聯社）坎佐內。（資料照，美聯社）

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