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MLB》大谷翔平「準完全打擊」+開轟無用 道奇吞本季首次連敗

2025/04/08 09:35

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天轟出本季第4轟，單場3安猛打賞進帳2打點。不過，道奇全場出現2次守備失誤，加上牛棚兩任投手合計2局失掉3分，道奇最後在客場以4比6敗給國民，讓道奇吞下2連敗。

大谷翔平首局敲二壘方向強勁球形成內野安打，第二打席大谷轟出兩分砲，幫助道奇追成2比2平手。大谷在第6局敲出中外野三壘安打。不過，大谷在第四打席吞三振，第五打席則選到保送。大谷只差一支二壘安打就能達成完全打擊。

此戰大谷翔平全場4打數3安2打點，包含本季第4轟出爐，三振、保送各1次，跑回1分，賽後打擊率為3成11，整體攻擊指數（OPS）為1.080。

貝茲。（法新社）貝茲。（法新社）

道奇第2局內野守備出狀況，游擊手貝茲（Mookie Betts）、二壘手羅哈斯（Miguel Rojas）都相繼出現守備失誤，讓國民單局攻進2分。國民第3局靠N.洛爾（Nathaniel Lowe）適時安拿1分，以3比2超前比數。國民7局下靠伍德（James Wood）陽春砲、魯伊茲（Keibert Ruiz）適時二壘安拿2分，單局添加3分。

道奇8局上靠貝茲、史密斯（Will Smith）適時安追回2分，第9局道奇有著2出局一、三壘有人的得分機會，可惜貝茲敲二壘滾地球出局，讓道奇吞近4戰吞3敗。

國民隊先發左投戈爾（MacKenzie Gore）主投6局被敲5安（包含1轟），失掉2分，賞7次三振、1次保送，收本季首勝。費尼根（Kyle Finnegan）後援1局無失分，收本季第4次救援成功。

道奇火球男梅伊（Dustin May）主投6局失3分1分自責，被敲3安，丟3次保送、賞1次三振，吞本季首敗。道奇31歲左投班達（Anthony Banda）0.1局被敲3安包含1轟，失掉2分。紹爾（Matt Sauer）1.2局被敲3安失1分。

梅伊。（法新社）梅伊。（法新社）

國民隊先發左投戈爾。（美聯社）國民隊先發左投戈爾。（美聯社）

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