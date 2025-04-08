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NBA》約基奇開無雙也沒救 金塊季末4連敗可能去打附加賽

2025/04/08 09:36

金塊季末4連敗，排名有可能掉出西部前6去打附加賽。（資料照，美聯社）金塊季末4連敗，排名有可能掉出西部前6去打附加賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕NBA例行賽進入尾聲，目前東部季後賽、附加賽球隊已經確定，而西部則陷入大混戰，第3到第8僅有2場勝差，隨時有可能出現排名大翻盤，本季一度長期待在西部第2的金塊，近期卻吞下一波4連敗，讓這支西部勁旅有可能掉去附加賽。

金塊昨天在主場敗給溜馬後，吞下了一波4連敗，目前47勝32敗在西部排名第4，落後第3的湖人1.5場，不過與後面5到8名的快艇、勇士、灰狼、灰熊僅有半場勝差，4隊戰績皆為46勝32敗。

金塊這波4連敗始於4月2日對灰狼，該場比賽兩隊打到2度延長才分勝負，灰狼靠著致勝罰球1分險勝，接著打馬刺先發5人全休輸掉、對勇士客場輸球，對溜馬浪費上半場13分領先被逆轉。

這波4連敗一哥約基奇（Nikola Jokic）打了3場，平均繳出45分12.3籃板10.6助攻的成績，無奈仍無法帶領球隊獲勝。

昨日賽後金塊總教練馬龍（Michael Malone）表示球隊可能「還在醉」，球隊連著兩場都從領先打到輸球，目前當務之急就是找回贏球的辦法。同時對金塊來說，另一大麻煩是二哥穆雷（Jamal Murray）又因傷連續缺陣，對此馬龍表示，希望穆雷可以趕得上季後賽。

金塊本季例行賽剩下3場，依序對上國王、灰熊、火箭，其中與灰熊的對決，很有可能直接影響排名。

穆雷季末又傳傷勢連續缺陣，目前沒有復出時間表。（資料照，美聯社）穆雷季末又傳傷勢連續缺陣，目前沒有復出時間表。（資料照，美聯社）

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