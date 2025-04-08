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MLB》千賀滉大5局0失分好投助大都會5連勝 相隔255天摘勝投

2025/04/08 10:56

大都會日籍投手千賀滉大。（法新社）大都會日籍投手千賀滉大。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會日籍投手千賀滉大今天交出5局無失分好投，加上明星強打索托（Juan Soto）敲長打貢獻1分打點，大都會最後在主場以2比0完封馬林魚，大都會收下5連勝，目前以7勝3敗居國聯東區第二。而千賀滉大收下本季首勝，這也是他相隔255天以來再度收下勝投。

千賀滉大首局控球不穩，開賽被敲安、丟保送，讓對手無人出局攻佔一、二壘，先讓對手敲滾地球形成封殺，馬林魚1出局攻占一、三壘。這時馬林魚一壘跑者羅培茲（Otto Lopez）盜二壘被阻殺出局，雖然千賀又丟保送，他及時讓馬林魚打者瓦格曼（Eric Wagaman）敲滾地球出局，化解失分危機。

第2局起千賀滉大連飆2次三振，連續解決4人後，第3局被馬林魚愛德華茲（Xavier Edwards）敲安，該半局2出局後被盜上二壘，千賀滉大讓羅培茲敲飛球出局，再度安全下庄。

大都會日籍投手千賀滉大。（美聯社）大都會日籍投手千賀滉大。（美聯社）

千賀滉大在第4局先後敲2安，他在1出局時讓馬林魚邁爾斯（Dane Myers）敲雙殺打，再度化解危機。第5局馬林魚首名打者保利（Graham Pauley）敲安，千賀讓馬林魚福特斯（Nick Fortes）敲雙殺打，再用三振解決愛德華茲，完成投球工作。

總計千賀滉大主投5局用77球，被敲5安，沒有失分，賞4次三振、丟2次保送，收本季首勝，賽後防禦率為1.80。這也是千賀自去年7月26日之後，再度收下勝投。

大都會三任後援投手合計4局無失分，史坦內克（Ryne Stanek）1局無失分收今年首次救援成功；馬林魚先發投手羅佐（Valente Bellozo）僅投3.2局被敲5安，失掉1分，三振、保送各2次，吞本季首敗。

大都會全場有9支安打，索托單場2安1打點，包含第4局帶有1分打點的二壘安打，三振、保送各1次，賽後打擊率為2成86。林多（Francisco Lindor）單場3安猛打賞，泰勒（Tyrone Taylor）2安1打點；馬林魚全場有7安，以愛德華茲單場2安最佳。

大都會日籍投手千賀滉大。（美聯社）大都會日籍投手千賀滉大。（美聯社）

大都會強打索托。（法新社）大都會強打索托。（法新社）

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