MLB》小葛雷諾簽隊史最大合約 「春天哥」盛讚：非常偉大的選手

小葛雷諾。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥昨日與當家一壘重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）簽下長達14年總值5億美元的合約，成功將這位明星選手留在多倫多，而他的續留也受到許多隊友的大力支持。

藍鳥與小葛雷諾為避免薪資仲裁，在休賽季以2850萬美元續約1年，並持續討論延長合約的可能性，雖然一開始傳出小葛雷諾在報到春訓後，就不會再與球團討論此事，但直到昨天雙方終於達成共識，打破由「春天哥」史普林格（George Springer）所保持的6年1.5億美元隊史最大合約。

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史普林格坦言這個消息很令人感到興奮，「這不僅僅只是展現球團對於讓他身為球員的承諾，還展現了與球隊、整個城市甚至整個國家的承諾。我認為這是這對藍鳥球迷來說是非常開心的一天，擁有一位像是Vladdy這樣的球員，他將在這裡度過他的職業生涯。我完全相信他的名字總有一天會掛在球場上。」

史普林格繼續補充道：「他才26歲欸，這太瘋狂了。他與同年齡的人相比更來的成熟，不只是身為球員，身而為人也是如此。他是個非常偉大的人類，他是個非常有趣的傢伙也很謙虛，我非常開心能與他共事。」

而與小葛雷諾從2017年在1A擔任隊友到現在的小畢歇特（Bo Bichette）表示，他在幾天前就知道這件事將會發生，「我很替他感到驕傲，也替他感到高興，這就是我們努力工作的成果。我知道能長期待在這支球隊對他來說很重要，我也知道這對球團來說也很重要，但能看到他得到他想要的並開心打球，對休息室的每個人來說心情都非常特別。」

小葛雷諾與史普林格（右）。（資料照，路透）

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