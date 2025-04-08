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MLB》大谷「準完全打擊」、道奇卻吞連敗 他反省吞K的打席

2025/04/08 10:08

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天單場3安猛打賞進帳2打點，包含本季第4轟出爐。不過，道奇最後在客場以4比6敗給國民，讓道奇吞下2連敗。對於第四打席吞三振，大谷賽後表示，那個打席應該要揮棒。

大谷翔平首局敲內野安打，第二打席轟出兩分砲，幫助道奇追成2比2平手。大谷在第6局敲出中外野三壘安打。不過，大谷在第四打席面對國民投手西姆斯（Lucas Sims），當時無人出局攻占二壘，大谷纏鬥到2好3壞滿球數，對方丟一顆82.8英哩的橫掃球，大谷沒有出棒，站著不動吞三振。

雖然道奇第8局靠貝茲（Mookie Betts）、史密斯（Will Smith）適時安攻進2分。大谷翔平第9局選到保送，讓道奇有著2出局一、三壘有人的得分機會，但貝茲敲滾地球出局，最後道奇吞下2連敗、近4戰吞3敗。

大谷翔平賽後受訪回顧第四打席，他提到上壘是每個打席的目標，第四打席最後那顆球應該要揮棒，「基本上我的策略沒變，最後一個打席也認為是一個不錯的打席。」

對於道奇本季首次吞2連敗，大谷表示，這是球隊本季第一次客場之旅，所以可能有些地方可能還沒有進入節奏，「即使像這樣的情況下，仍展現出頑強的戰鬥。」大谷認為，「反過來說，沒有一場比賽是輕易結束的，我認為這其實是一件非常好的事情。」

此戰大谷翔平全場4打數3安2打點，包含本季第4轟出爐，只差一支二壘安打就能達成完全打擊，三振、保送各1次，跑回1分，賽後打擊率為3成11，整體攻擊指數（OPS）為1.080。

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