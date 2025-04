MLB》大谷「準完全打擊」、道奇卻吞連敗 他反省吞K的打席

大谷翔平。(法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天單場3安猛打賞進帳2打點,包含本季第4轟出爐。不過,道奇最後在客場以4比6敗給國民,讓道奇吞下2連敗。對於第四打席吞三振,大谷賽後表示,那個打席應該要揮棒。

大谷翔平首局敲內野安打,第二打席轟出兩分砲,幫助道奇追成2比2平手。大谷在第6局敲出中外野三壘安打。不過,大谷在第四打席面對國民投手西姆斯(Lucas Sims),當時無人出局攻占二壘,大谷纏鬥到2好3壞滿球數,對方丟一顆82.8英哩的橫掃球,大谷沒有出棒,站著不動吞三振。

請繼續往下閱讀...

雖然道奇第8局靠貝茲(Mookie Betts)、史密斯(Will Smith)適時安攻進2分。大谷翔平第9局選到保送,讓道奇有著2出局一、三壘有人的得分機會,但貝茲敲滾地球出局,最後道奇吞下2連敗、近4戰吞3敗。

大谷翔平賽後受訪回顧第四打席,他提到上壘是每個打席的目標,第四打席最後那顆球應該要揮棒,「基本上我的策略沒變,最後一個打席也認為是一個不錯的打席。」

對於道奇本季首次吞2連敗,大谷表示,這是球隊本季第一次客場之旅,所以可能有些地方可能還沒有進入節奏,「即使像這樣的情況下,仍展現出頑強的戰鬥。」大谷認為,「反過來說,沒有一場比賽是輕易結束的,我認為這其實是一件非常好的事情。」

此戰大谷翔平全場4打數3安2打點,包含本季第4轟出爐,只差一支二壘安打就能達成完全打擊,三振、保送各1次,跑回1分,賽後打擊率為3成11,整體攻擊指數(OPS)為1.080。

Shohei Ohtani strikes out looking with a chance at his second career cycle pic.twitter.com/4vuIU5KHin