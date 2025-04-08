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MLB》投球計時爭議被驅逐 雙城主帥痛批：「可悲」

2025/04/08 11:14

包德利抗議投球超時被驅逐。（美聯社）包德利抗議投球超時被驅逐。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雙城今天客場對戰皇家，比賽在第六局出現爭議，雙城投手伍德理查森（Simeon Woods Richardson）因投球超時被記壞球，讓打者保送上壘，對此總教練包德利（Rocco Baldelli）上場抗議，最終被驅逐出場。

六局下伍德理查森在抓到兩出局後，被Kyle Isbel陽春砲狙擊，接著面對下一棒印帝亞（Jonathan India）投到2好3壞，不料滿球數要對決時似乎是PitchCom出了問題，伍德理查森短暫下丘示意，然後回到投手丘準備投球，此時主審抓了投球超時，讓印帝亞保送上壘。

保送後雙城總教練包德利立刻上場抗議，不過主審並未採納，並且將他驅逐出場，根據大聯盟官方資訊，這是包德利教練生涯第15次被驅逐出場，而最終雙城以2比4輸掉比賽。

賽後對於這個爭議判決，包德利表示他沒法想像居然在記者會講這件事情，這是他遇過最糟糕的判決之一，直接痛批覺得很「可悲」。

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