MLB》大谷創偉業讓川普問「很厲害嗎？」 道奇教頭：只會更好！

大谷翔平與道奇造訪白宮，與美國總統川普相見。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年世界大賽冠軍洛杉磯道奇今天賽前造訪白宮，這也是日本巨星大谷翔平首次與美國總統川普（Donald Trump）相見。對於大谷去年締造單季「50-50」偉業，讓川普讚大谷像是電影明星、前途無量。

道奇全隊參訪白宮，川普致詞時表示，過去只有6人能達成單季40轟40盜的紀錄，很少有人能辦到，「但國家聯盟全票MVP大谷翔平，他不僅做到了，還超越所有紀錄，他看起來像是電影明星，我跟你們說，他的前途無量，他去年打破這些所有紀錄...他還做到更多，因為他成為史上第一位『50-50』俱樂部成員。」

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大谷翔平與道奇隊造訪白宮。（美聯社）

「所以『40-40』已經很難了，而且他（大谷）單季交出54轟、59盜，達成大聯盟149年歷史上從未有過的壯舉，那真的太不可置信了。而且更令人難以置信的是，大谷是在一些人稱為『史上最偉大的一場比賽』中完成這項成就。那場比賽真的那麼精彩嗎？確實很不錯，他很厲害嗎？」

道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）這時回說，「而且他只會變得更好。」川普則說，「這對很多人來說很可怕，對吧？」

大谷翔平在2024年美國時間9月19日面對馬林魚之戰，單場6支6、交出3轟、10打點，還有2次盜壘，讓川普盛讚，「有多少人能單場6打數6安？沒幾個嗎？可能只有10多個，太驚人了。」

道奇隊造訪白宮。（歐新社）

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