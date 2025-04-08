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MLB》大谷翔平首次造訪白宮 訝異川普的身高「比想像中還要高」

2025/04/08 11:43

大谷翔平與川普握手致意。（美聯社）大谷翔平與川普握手致意。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇去年奪得世界大賽冠軍，今天道奇全隊造訪白宮與美國總統川普（Donald Trump）相見。道奇日本巨星大谷翔平也獲得「VIP待遇」，前進美國總統辦公室，並與川普合影留念。大谷今天賽後受訪表示，川普的身高比他想像中還要高。

道奇今天作客與國民之戰，大谷交出「準完全打擊」，單場3安包含本季第4轟、進帳2分打點，但道奇最後以4比6輸球，吞下本季首次的2連敗。

賽後被問及首次造訪白宮、以及對川普的印象，大谷翔平表示，「真的感到很榮幸，對他的印象是比我想像的還高許多，這是最讓我最印象深刻的。第一印象就是覺得他很高。」

大谷翔平也分享與川普的談話，「他跟我說『很榮幸見到你』，我也回他說『我也很榮幸』，我們有這樣的對話。我作為一名外國人能在異國他鄉打球，因此我想每天都懷著感恩的心去比賽。」

大谷也說，白宮的建築讓人感受到歷史的氛圍，也非常漂亮，以前只在影片中看過總統辦公室，「能夠親自進去，我覺得非常榮幸。」

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