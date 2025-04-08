MLB》打線10安串聯、史帝爾7局無失分 小熊投打俱佳完封遊騎兵

史帝爾先發迎戰遊騎兵，主投7局沒有失分，幫助球隊拿下勝利。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰遊騎兵的小熊，靠著打線10支安打串聯擊退對方強投艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi），再加上自家先發史帝爾（Justin Steele）7局無失分好投，終場以7：0完封遊騎兵。

小熊在2局下半靠著布許（Michael Busch）的場地規則二壘安打開局，後續隊友也用犧牲觸擊以及高飛犧牲打送回布許先馳得點，3下哈普（Ian Happ）在三壘有人的情況下，打出一壘滾地球，一壘手傳向本壘試圖守住分數但來不及，讓小熊再添1分。

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5局下半，艾歐瓦迪再次遇到危機，抓下2出局後保送鈴木誠也，而鈴木也展現腳程盜往二壘，下一棒的布許再度跳出來，敲出右外野線邊的三壘安打帶有1分打點，也將艾歐瓦迪打退場，主投不到5局就失掉3分，比起前役完投完封紅人的狀態相比有些許落差。

6局下半小熊繼續展現火力，在2人出局一、二壘有跑者之下，哈普、塔克（Kyle Tucker）與鈴木誠也接連敲出安打，單局攻下4分拉開領先優勢，而今日擔任先發的史帝爾狀況絕佳，先發7局僅被敲出3支安打，送出8次三振沒有失掉分數，8局接替投球的瑞伊（Colin Rea）也後援2局0失分，成功鎖定勝局。

今天扛下4棒的布許，今日3打數繳出雙安表現出色，鈴木誠也3個打數也同樣打出2支安打，而開路先鋒哈普雖僅有1安進帳，但個人也打下3分打點。遊騎兵部分，全隊僅賈西亞（Adolis García）以及東岡凱爾（Kyle Higashioka）有敲出安打，最後慘遭完封。

鈴木誠也今有雙安進帳。（法新社）

艾歐瓦迪本場4.2局就失掉3分，苦吞敗投。（美聯社）

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