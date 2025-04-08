晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》「阿舍哥」神準三分射垮七六人 熱火搶七還有望

2025/04/08 11:56

羅賓森（右）外線6投5中攻下21分。（美聯社）羅賓森（右）外線6投5中攻下21分。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕熱火今天主場對上七六人，儘管已經確定要打附加賽，不過名次上還有機會攀升，今天在「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）三分線6投5中拿下21分的幫助下，以117比105擊敗對手，戰績來到36勝43負。

羅賓森今天展現絕佳手感，替補出賽26分鐘，全場8投7中、包含三分線6投5中攻下21分，並在末節獨拿12分，幫助球隊打出一波16比3攻勢帶走比賽。

儘管熱火今天缺少兩位主力艾德巴約（Bam Adebayo）以及季中交易來的威金斯（Andrew Wiggins），不過面對傷病滿滿的七六人，依然用團隊戰力拿下比賽，赫爾羅（Tyler Herro）貢獻20分，韋爾（Kel’el Ware）有19分17籃板。

七六人方面，葛林姆斯（Quentin Grimes）以及沃克（Lonnie Walker IV）雙雙攻下全場最高29分，今天輸球後球隊吞下12連敗。

此戰贏球後，熱火落後第9的公牛剩半場勝差，落後第8的老鷹1.5場、落後第7的魔術2.5場，其中會和公牛在本週正面對決，排名仍有望上升。

赫爾羅（左）貢獻20分。（美聯社）赫爾羅（左）貢獻20分。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中