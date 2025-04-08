NBA》「阿舍哥」神準三分射垮七六人 熱火搶七還有望

羅賓森（右）外線6投5中攻下21分。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕熱火今天主場對上七六人，儘管已經確定要打附加賽，不過名次上還有機會攀升，今天在「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）三分線6投5中拿下21分的幫助下，以117比105擊敗對手，戰績來到36勝43負。

羅賓森今天展現絕佳手感，替補出賽26分鐘，全場8投7中、包含三分線6投5中攻下21分，並在末節獨拿12分，幫助球隊打出一波16比3攻勢帶走比賽。

請繼續往下閱讀...

儘管熱火今天缺少兩位主力艾德巴約（Bam Adebayo）以及季中交易來的威金斯（Andrew Wiggins），不過面對傷病滿滿的七六人，依然用團隊戰力拿下比賽，赫爾羅（Tyler Herro）貢獻20分，韋爾（Kel’el Ware）有19分17籃板。

七六人方面，葛林姆斯（Quentin Grimes）以及沃克（Lonnie Walker IV）雙雙攻下全場最高29分，今天輸球後球隊吞下12連敗。

此戰贏球後，熱火落後第9的公牛剩半場勝差，落後第8的老鷹1.5場、落後第7的魔術2.5場，其中會和公牛在本週正面對決，排名仍有望上升。

赫爾羅（左）貢獻20分。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法