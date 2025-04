MLB》紅人火球男8.2局飆7K壓制！鄧恩8局關鍵安打斷巨人7連勝

格林今主投8.2局飆7K無失分,雖與完投完封擦身而過,但仍幫助紅人拿下勝利。(路透)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕紅人今日在客場面對巨人的比賽,雙方分別派出火球男格林(Hunter Greene)與王牌投手韋伯(Logan Webb)掛帥,兩邊上演投手大戰,前7局都未能得分,最終紅人靠著鄧恩(Blake Dunn)第8局的適時安打,以及格林8.2局的精采好投之下略勝一籌,終場以2:0完封巨人,中斷對手的7連勝。

紅人打線今天受到韋伯壓制,前7局苦吞10次三振遭到封鎖,不過巨人在8局主動換上多法爾(Camilo Doval)中繼,讓紅人抓住機會,前兩棒選到保送與觸身球上壘,緊接著崔維諾(Jose Trevino)再利用犧牲觸擊將跑者送上二、三壘。

請繼續往下閱讀...

此時巨人再度更換投手米勒(Erik Miller),但對上首名打者連投4顆壞球保送形成滿壘,下一棒的鄧恩相中86.5英里(約139.2公里)變速球,掃出右半邊的二壘安打送回2分突破僵局。

Got them on, got them over, got the lead! pic.twitter.com/hDcjIlJ4RN