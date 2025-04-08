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MLB》紅人火球男8.2局飆7K壓制！鄧恩8局關鍵安打斷巨人7連勝

2025/04/08 12:47

格林今主投8.2局飆7K無失分，雖與完投完封擦身而過，但仍幫助紅人拿下勝利。（路透）格林今主投8.2局飆7K無失分，雖與完投完封擦身而過，但仍幫助紅人拿下勝利。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人今日在客場面對巨人的比賽，雙方分別派出火球男格林（Hunter Greene）與王牌投手韋伯（Logan Webb）掛帥，兩邊上演投手大戰，前7局都未能得分，最終紅人靠著鄧恩（Blake Dunn）第8局的適時安打，以及格林8.2局的精采好投之下略勝一籌，終場以2：0完封巨人，中斷對手的7連勝。

紅人打線今天受到韋伯壓制，前7局苦吞10次三振遭到封鎖，不過巨人在8局主動換上多法爾（Camilo Doval）中繼，讓紅人抓住機會，前兩棒選到保送與觸身球上壘，緊接著崔維諾（Jose Trevino）再利用犧牲觸擊將跑者送上二、三壘。

此時巨人再度更換投手米勒（Erik Miller），但對上首名打者連投4顆壞球保送形成滿壘，下一棒的鄧恩相中86.5英里（約139.2公里）變速球，掃出右半邊的二壘安打送回2分突破僵局。

紅人今天的先發投手格林狀態絕佳，前8局僅被對手敲出3支安打展現超強宰制力，9局下半格林續投，力拚個人生涯第1次的9局完投完封勝，但他順利抓下2出局後，被南韓好手李政厚纏鬥7顆球敲出安打，面對下一棒的查普曼（Matt Chapman）也投到滿球數，最終保送打者上壘，此時教練團當機立斷決定換投，格林也無緣達成個人成就。

9局下2出局一、二壘有人的情況下，紅人換上山提蘭（Tony Santillan）拆炸彈，面對超前分打者拉莫斯（Heliot Ramos）投出紅中96.8英里（約155.8公里）速球，被紮實敲出左外野平飛球，所幸左外野手赫圖比斯（Jacob Hurtubise）上演美技再見接殺，幫助球隊鎖定勝局，讓山提蘭收下本季第1次的救援成功。

格林今天主投8.2局，僅被敲出4支安打並送出7次三振，拿下本季個人的首勝，巨人部分，8局換上來中繼的多法爾僅投0.1局就失掉2分，近期已連續3場比賽掉分，苦吞敗投。

巨人王牌韋伯先發7局送出10張老K，表現出色。（美聯社）巨人王牌韋伯先發7局送出10張老K，表現出色。（美聯社）

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