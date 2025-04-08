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MLB》防禦率破5的洋基左投羅冬 開季3場丟9保送讓他感到沮喪

2025/04/08 13:36

羅冬。（美聯社）羅冬。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基明星左投羅冬（Carlos Rodón）今天帳面上先發6局失掉6分5分自責，洋基最後在客場以2比6敗給老虎，條紋軍吞下2連敗。羅東本季3場先發就丟多達9次保送，讓他賽後對保送太多坦言感到失望。

羅冬此戰投到第7局，被首名打者敲安上壘後就被換下場，總計帳面上主投6局用104球，被敲4安、丟3次保送，包含第3局被老虎伊巴涅茲（Andy Ibáñez）敲三分砲，失掉6分有5分自責，賞8次三振，吞本季第2敗。

羅冬本季3場先發，共投17.1局被敲11安，丟9次保送、賞20次三振，被打擊率為1成86，每局被上壘率為1.15。

羅冬在第3局對老虎隊第8棒、第9棒打者丟保送，也讓他付出代價，被第二棒的伊巴涅茲敲三分砲。根據《紐約郵報》報導，羅冬表示，「對後段棒次的打者，就是要進攻。對這些打者的球數落後，真的讓人感沮喪，我得更好地取得第一顆好球，並對這些打者的球數領先。」

「我真的受夠一直保送人了。」本季3場先發就丟9次保送的羅冬表示，「這真的很沮喪，我不想送跑者上壘。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，除那發全壘打外，羅冬的投球表現很出色，考慮到洋基的牛棚近期疲憊，羅冬能投到第7局，這是很重要的事情。

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