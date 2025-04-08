輔英「水陸雙姝」將鏖戰國際賽事 「娃娃手」泳將姜曼羚率先登場

姜曼羚天生「娃娃手」，在泳壇奮鬥過程如部勵志電影。（輔英提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕輔英科大女子足球隊長陳旻凰與肢障女子游泳健將姜曼羚，將分別前進女子五人制亞洲盃及帕拉林匹克系列賽，「水陸雙姝」秣馬厲兵，期待國際賽場上為國爭光。

姜曼羚甫在114年全國會長盃帕拉游泳錦標賽暨國家代表隊選拔賽摘下兩金，將於10日參加2025日本帕拉游泳系列賽，目前正在日本移地訓練，校方組成團隊協助「打造姜曼羚2.0」。

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輔英人文與管理學院院長林献巃表示，姜曼羚出生後左手手腕罹患罕見的萎縮症，手腕萎縮只剩一圓錢幣大小，手臂則生長完好，一般稱為「娃娃手」，行動影響不大，但生活起居相當不便。

姜曼羚原本不好動，小五接觸游泳，由梁國禎、梁豐君父子擔任教練，目前擁有15面金牌，且是S9級一百蝶式、自由式、仰式、200公尺混合式和400公尺自由式等五項帕拉全國紀錄保持人，奮鬥過程像部勵志電影。

2025年將舉辦首屆女子五人制世界盃，五月則在中國呼和浩特舉辦亞洲盃，中華代表隊以輔英女足為班底，14名國手輔英占了6位，包括陳旻凰、歐羿嫻、林岱錤、盧靖雯、蘇惠琪和張琪。

陳旻凰進輔英女足隊剛成立，第三年即率隊拿到112學年度大專五人制足球錦標賽公開女生組冠軍，畢業前夕又將代表國家參加亞足聯亞洲盃賽，爭奪世界盃門票。

陳旻凰身高177公分、61公斤重，小三開始接觸足球，身上已揹逾20塊金牌。她的站位類似十一人制的後衛，但她總是扮演攻門得分角色，陳旻凰坦言，自己喜歡射門的感覺。

陳旻凰（中）將與同隊夥伴爭取世界盃門票。（輔英提供）

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