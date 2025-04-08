MLB》擠下道奇、巨人！教士險勝運動家 勝率居全大聯盟最佳

小塔提斯。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士今天靠柯朗沃斯（Jake Cronenworth）兩分砲，以及小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）陽春彈，幫助教士以5比4擊退運動家。教士收下2連勝，加上巨人今輸球中斷7連勝、道奇敗給國民，讓教士以9勝2敗、勝率8成18的戰績，成為目前全大聯盟勝率最佳球隊。

教士首局靠馬查多（Manny Machado）二壘安打、以及柯朗沃斯兩分砲，單局進帳3分。馬查多3局上敲二壘安打追加1分。運動家打線3局下先靠索德斯東（Tyler Soderstrom）陽春彈追分，第4局M.馬恩西（Max Muncy）、巴特勒（Lawrence Butler）的適時安打拿2分，助運動家追至3比4。

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運動家索德斯東（右）。（美聯社）

小塔提斯在7局上敲陽春砲追加保險分，7局下索德斯東也回敬陽春砲，這是他本季第6轟，與洋基MVP球星「法官」賈吉（Aaron Judge）並列大聯盟全壘打排行榜首位。

教士牛棚主力亞當（Jason Adam）、終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）各後援1局無失分，助教士守住勝利。教士目前以9勝2敗登上國聯西區龍頭，巨人以8勝2敗排國西第二，道奇以9勝3敗排國西第三。

教士先發投手金恩（Michael King）主投5.2局被敲8安，包含挨1發全壘打，失掉3分，三振、保送各2次，賽後防禦率為4.05，摘得本季2勝。蘇亞雷斯則是收本季第5次救援成功。

運動家投手塞維里諾（Luis Severino）主投7局被敲8安包含2轟，失掉5分都是自責，吞本季第2敗，賽後防禦率為4.74。運動家開季打出4勝7敗的成績暫居美聯西區第四。

教士贏球。（法新社）

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