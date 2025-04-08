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MLB》達成生涯1500安里程碑 大都會林多很感激但更想把比賽打好

2025/04/08 14:49

林多今天達成個人生涯1500安里程碑。（法新社）林多今天達成個人生涯1500安里程碑。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會球星林多（Francisco Lindor）在今天迎戰馬林魚的比賽，達成個人生涯第1500支安打，而他除了感激曾幫助過他的人以外，更多的希望團隊能繼續表現出色，打出好的比賽內容。

林多在5局下半擔任首棒打者，面對馬林魚第2任投手菲利普斯（Tyler Phillips），相中好球帶低位置的86.2英里（約138.7公里）變速球，敲出左外野方向的安打，職業生涯第1500安達成。而除了達成生涯的成就之外，今天的比賽4打數敲出3支安打上演猛打賞，整體進攻指數（OPS）上升到.611，終場幫助球隊以2：0獲勝

林多在大聯盟已有11年經歷，在印地安人（現守護者）時期777場的出賽共敲出896支安打，轉隊來到大都會後歷經607場比賽，一共擊出604支安打，他在賽後受訪時說：「這很特別，對我來說絕對很特別。我很幸運能夠處在這個位置，我也很幸運能被非常多好的教練們、好的打擊教練以及隊友們所圍繞，提供我優質的球探報告，幫助我在這個聯盟能夠取得成功。我非常感激這個時刻，以及為我這段旅程有所貢獻的每個人，但我會開心就只是因為今天贏球了。」

去年球季大都會以開季5連敗展開賽季，今年大都會前10場比賽收下7勝3敗，明顯比起2024年還要來的出色，林多表示：「贏球能讓球隊團結在一起，輸球也是，但更多時間贏球能讓球隊團結。你可以感受的到這這種氛圍，雖然我們在春訓時有很棒的氣氛，但你可以看出今天大家的狀態比起春訓更加出色。這個月真的很辛苦，天氣很冷而且並沒有什麼樂趣，但還是得要把事情做好。」

林多繼續補充道：「我們能夠贏下比賽，尤其是小分差的比賽，這很清楚說明了我們的投手群、守備與打擊都表現得很好。我們不只是要贏球，還要打出好的比賽內容，這才是我最關心的。」

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