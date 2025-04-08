MLB》大谷翔平開轟慶祝手勢連道奇隊友都模仿 「帶動氣氛很好！」

大谷翔平開轟秀慶祝手勢。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天擊出本季第4轟，單場3安猛打賞、進帳2分打點，但道奇仍在客場以4比6敗給國民。大谷翔平在開轟後模仿日本保養品廣告裡的動作，當作慶祝手勢，道奇隊友們也紛紛模仿，讓大谷今天受訪說，「大家都能這樣做，代表很多人打得很好。」

大谷翔平開轟的慶祝手勢，是來自他代言的日本化妝品公司「KOSE」旗下保養品牌COSME DECORTE（黛珂）廣告中，大谷拿著代言商品所做出的動作。而這個動作也成為道奇隊內的慶祝動作。

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大谷翔平今天在第3局轟出兩分砲，大谷在繞壘時再度秀出這個慶祝手勢。此戰大谷全場4打數3安，包含本季第4轟，進帳2分打點，只差一支二壘安打就達成完全打擊。大谷賽後打擊率為3成11，整體攻擊指數（OPS）為1.080。

日媒《Sponichi Annex》報導，對於道奇隊友紛紛做出這個「慶祝手勢」，大谷受訪表示，「我覺得被開玩笑、帶動氣氛的話，我覺得沒什麼不好。而且大家能做出這個手勢，代表很多人打得很好，是個不錯的氛圍，我覺得很好。」

大谷翔平開轟秀慶祝手勢。（法新社）

大谷翔平開轟秀慶祝手勢。（美聯社）

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