桌球》仁川冠軍賽闖進4強 林昀儒世界排名不升反降

林昀儒世界排名來到今年新低的15名。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布今年第15週世界排名，上週闖進WTT仁川冠軍賽男單4強的台灣一哥林昀儒，排名不升反降，從14名下滑至今年新低15名；台灣一姐鄭怡靜則維持在女子組11名。

林昀儒上週在仁川冠軍賽連續擊退中國的直拍橫打名將薛飛及日本兩代神童張本智和、松島輝空，直到4強才以2:4遭南韓老將李尚洙逆轉，收穫350分積分，總積分1960也比上週多了175分。

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不過，由於22歲中國新秀向鵬在仁川站決賽直落四擊潰李尚洙，進帳1000分積分，世界排名從23名竄升至生涯最佳的13名，也讓斯洛維尼亞一哥約基奇、林昀儒下跌1名，分居14、15名。

仁川站收下亞軍的李尚洙也從45名大幅回升至21名，高承睿也被擠到26名。馮翊新下滑5名來到60名，其他台灣選手，黃彥誠62名、廖振珽66名、張佑安69名、郭冠宏85名。

女子組方面，世界排名前14名都沒變動，鄭怡靜連續5週維持在第11名。代表澳門出賽的前世界球后朱雨玲，在仁川站闖進4強，排名從37上升至24名。

其他台將，黃怡樺31名、簡彤娟53名、鄭先知73名、劉馨尹84名、陳思羽90名、葉伊恬96名、李昱諄下滑17名來到99名。

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