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湖人戰雷霆、勇士戰太陽 周天成首輪戰西本拳太 今日賽事預告與轉播

2025/04/09 06:56

周天成。（資料照，羽協提供）周天成。（資料照，羽協提供）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有1場賽事轉播，分別是費城人對決勇士，兩邊都將壓出王牌投手先發，將由惠勒（Zack Wheeler）強碰塞爾（Chris Sale），請球迷不要錯過！

NBA有2場轉播，由湖人對上雷霆，以及勇士對上太陽，請喜愛NBA的球迷鎖定觀看；日職有一場轉播，是由千葉羅德海洋對上西武獅，請喜愛日職的朋友不要錯過。

中華職棒今日3地開打，分別是富邦悍將對陣樂天桃猿，分別由魔力藍對黃子鵬；統一獅對決台鋼雄鷹，由胡智爲對上石萬金；味全龍對戰中信兄弟，由鋼龍交手羅戈，請熱愛棒球的球迷準時收看。

另外，2025年亞洲羽球錦標賽今天將進行男、女的單、雙打32強賽，周天成將對上難纏的日本好手西本拳太，林俊易則要過招馬來西亞的梁峻豪，男雙李哲輝／楊博軒、王齊麟／邱相榤等多組人馬都要上陣拚晉級。

MLB

07：10 費城人@勇士 愛爾達體育2台

NBA

07：00 湖人@雷霆 緯來體育
10：00 勇士@太陽 愛爾達體育1台

日職

17：00 羅德@西武 DAZN1

中職

18：30 富邦@樂天 DAZN2
18：30 統一@台鋼 愛爾達體育1台、MOMOTV
18：30 味全@中信 緯來體育

亞洲羽球錦標賽

14：00 32強（上）
19：00 32強（下）

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