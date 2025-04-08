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日職》日媒讚嘆古林睿煬精彩「三振秀」！揭火腿二軍投手群驚人K功

2025/04/08 18:23

古林睿煬。（資料照，記者林正堃攝）古林睿煬。（資料照，記者林正堃攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力日本火腿的台灣MVP火球男古林睿煬，日前在二軍初先發對決讀賣巨人， 先發5.2局猛飆8K，獲得日本球迷盛讚「三振機器」。近期日媒也撰文再度提及古林的好表現，同時點出火腿二軍投手群的驚人三振能力。

《高校野球ドットコム》指出，火腿二軍從3月25日至28日，連續4場比賽都能飆出兩位數三振。而截至4月6日，火腿二軍共進行了13場比賽，團隊合計115局投球送出133次三振，K/9值高達10.4，相比去年121場，1076局僅拿下908次三振、K/9值7.59的表現，進步幅度顯著。

其中表現最亮眼的有4人，日媒點名福島蓮、細野晴希、達孝太以及來自台灣的古林睿煬。並提到，古林在3月12日對羅德的熱身賽登板中繼，展現153公里火球威力。原本球隊規劃讓他從牛棚出發，之後再轉先發，但18日對巨人投2局4K無失分後，新庄剛志監督便立刻將他轉為先發調整。

古林目前在二軍出賽2場，合計9.1局送出12次三振。日媒直言，特別在4月4日先發對巨人軍的比賽中，5.2局狂飆8次三振的精彩表現，宛如一場「三振秀」。而火腿能擁有三振能力如此驚豔的投手群，也讓球迷充滿期待。

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