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PLG》季後賽4/24登場！總冠軍賽最快5/2開打 賽程有兩種版本

2025/04/08 16:16

季後賽賽程出爐，改回5戰3勝制。（PLG提供）季後賽賽程出爐，改回5戰3勝制。（PLG提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕P. LEAGUE+ 今公佈2024-25球季季後賽及總冠軍賽時間及賽程，季後賽將於04月24日開始，而總冠軍賽將視對戰組合、最快將於5月2日開始。

本季季後賽，由例行賽排名第2的台北富邦勇士出戰例行賽排名第3的台鋼獵鷹，賽制將改回5戰3勝，主場配置為「2-2-1」且勇士有多1場主場優勢，而獵鷹的主場也將移往高雄市鳳山體育館。這個系列賽將於4月24日到4月30日在7天內進行最多5場比賽，密集且緊湊的賽程，將考驗勇士、獵鷹的戰力深度及教練團的運籌帷幄。

總冠軍賽的部分，賽制一樣為7戰4勝，例行賽王者桃園璞園領航猿享有多1場主場優勢。若是對上勇士，總冠軍賽將於5月2日開打，由於桃園巨蛋檔期因素，經領航猿、勇士、聯盟三方協調之後，領航猿同意這個系列賽前2場將從勇士主場台北和平籃球館開打，主場配置為「2-2-1-2」，領航猿將有第3、4、6、7戰的主場。

若是領航猿對上獵鷹，總冠軍賽將於5月5日開打，主場配置為「2-2-1-1-1」，領航猿將有第1、2、5、7戰的主場，而獵鷹的主場也將重回台南國立成功大學。

總冠軍賽預計賽程，例行賽王者桃園璞園領航猿享有多1場主場優勢。若是對上勇士，總冠軍賽將於5月2日開打。（PLG提供）總冠軍賽預計賽程，例行賽王者桃園璞園領航猿享有多1場主場優勢。若是對上勇士，總冠軍賽將於5月2日開打。（PLG提供）

總冠軍賽預計賽程，若是領航猿對上獵鷹，總冠軍賽將於5月5日開打。（PLG提供）總冠軍賽預計賽程，若是領航猿對上獵鷹，總冠軍賽將於5月5日開打。（PLG提供）

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