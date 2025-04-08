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經典賽》台灣隊警戒！暫居道奇全壘打王的韓裔強打 有望再度代表南韓

2025/04/08 16:47

艾德曼。（資料照）艾德曼。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽將在明年3月登場，南韓隊為備戰經典賽，組訓委員會長趙啓顯近日走訪美國，與多位旅美韓籍球員會面，此外也包含不少韓裔球星，包含效力道奇的金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）。根據韓媒報導，艾德曼有意再度披上南韓戰袍。

《MyDaily》報導指出，南韓隊組訓委員會長趙啓顯於上個月8日至17日走遍美國各地，拜訪包含巨人球星李政厚、光芒金河成、道奇金惠成等南韓選手，也接觸不少韓裔球員，包括本季敲出5轟暫居道奇全壘打王的艾德曼、遊騎兵右投丹寧（Dane Dunning）等人。

趙啓顯表示，李政厚對於加入南韓隊給出非常正面的回應，而金惠成以及正在復健的金河成與高祐錫都給出類似答覆。其中艾德曼更直言：「若有機會能一同參賽，那將會是母親的一大孝心。」對於丹寧的潛力，趙啓顯也展現期待，強調他的球速與變化球都不錯。

此外，趙啓顯也提到，效力紅襪的外野手瑞福斯奈德（Rob Refsnyder），以及紅雀右投歐布萊恩（Riley O'Brien）也都對代表南韓隊征戰經典賽表達正面態度，也希望這兩位選手能夠健康打完整季，維持好的狀態。

南韓隊曾在2009年經典賽獲得亞軍，但自2013年經典賽起，連3屆經典賽都止步小組賽。2026年經典賽南韓隊被分在C組，將碰上衛冕軍日本、澳洲、捷克、以及1支從資格賽出線的球隊，該分組賽事將在日本東京巨蛋舉行。若台灣隊被分在C組，將有望強碰南韓、日本。

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