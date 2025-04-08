HVL》成軍不到10年的龍津男排要續寫驚奇 目標隊史首冠

龍津高中男排。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕113學年度HVL高中男子甲級排球聯賽決賽本週五在彰化縣體育館開打，大黑馬龍津高中今天在賽前記者會時喊出目標，希望能一鼓作氣打下隊史首座冠軍。

龍津男排成軍不到10年，不少球員來自乙組學校，過去最佳成績為第8名，但本屆靠著謝沅驊、全彥恩、楊承睿的得分三箭頭在複賽擊敗傳統強權豐原高商、華僑高中，拉出7連勝，以頭號種子之姿晉級4強，寫下隊史新紀錄。

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龍津教練林則旻表示，成軍至今的目標就是晉級決賽，但能直接打到4強很訝異，這也證明球員的實力，他提到，備戰期間也讓球員透過互相喊話，繼續營造贏球的企圖心，而不是因為達標而提前收手，「我們現在已經往上走一大步，就看能不能在往上多一點。」

雖然龍津的身材不算突出，林則旻認為子弟兵最大的優勢是韌性，也要球員放棄個人主義，以團隊為主，打出多點開花的攻勢，讓對手防不勝防。

龍津頂著頭號種子直接晉級，週六將面對豐商和福誠高中的勝方，林則旻不諱言4強假想敵就是挑戰衛冕的豐商，他清楚球員多少會有壓力，但之前複賽贏過一次，之後的友誼賽也打出競爭力，想再締造驚奇並非不可能任務，就看球員的臨場發揮。

高三的主攻手謝沅驊笑說，過去總覺得豐商是打不贏的隊伍，但複賽贏了之後也為他們注入強心針，知道只要不放棄都是有機會，他也希望能夠在高中生涯最後一年的HVL為球隊打下首冠。

男子組6強為為龍津高中、華僑高中、內湖高工、福誠高中、豐原高商及苑裡高中，而女子組6強部分為東山高中、華僑高中、內湖高中、中山工商、北港高中及鶯歌工商

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