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TPBL》飛馳帶特攻衝刺戰績 奪3月最佳外援不意外

2025/04/08 16:40

TPBL今日（8日）公布2024-25賽季三月最佳外援，由新北中信特攻飛馳（Daron Russell）獲獎。（取自TPBL臉書）TPBL今日（8日）公布2024-25賽季三月最佳外援，由新北中信特攻飛馳（Daron Russell）獲獎。（取自TPBL臉書）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TPBL今日（8日）公布2024-25賽季三月最佳外援，由新北中信特攻飛馳（Daron Russell）獲獎，而他也是球隊重回季後賽競爭行列的靈魂人物。

飛馳於二月底加盟特攻，隨即展現驚人實力。3月2日作客挑戰桃園台啤永豐雲豹時，他單場攻下37分、7籃板與9助攻，第四節獨得21分，助隊以116：106取勝，另外，3月9日主場對戰台新戰神，他再度上演火力秀，砍下來台後新高的40分，其中三分球16投7中，幫助球隊以105：82大勝對手，持續連勝氣勢。

飛馳在3月場均繳出28.3分、7助攻、5籃板與2.8抄截的亮眼成績，不僅成為特攻隊穩定的得分來源，也極大提升球隊整體戰力與士氣。隊友謝亞軒表示：「飛馳的個人能力與球商都相當出色，總能為隊友創造得分機會。」最終，飛馳以33.6%的總佔比，力壓沃許本的31.4%，榮獲三月最佳外援殊榮，實至名歸。

特攻戰績也提升至14勝14負，排名上升至第4名，接下來也要繼續力爭上游，力拚前3名的季後賽安全名單。

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