中職》被打爆下二軍的兄弟鄭凱文4局失1分 1指林暉盛後援0.2局丟2分

鄭凱文、林暉盛。（本報資料照）

〔體育中心/綜合報導〕中信兄弟二軍今對上富邦悍將二軍賽事，兄弟36歲老將鄭凱文先發4局僅失1分，然而兄弟牛棚在7局下被富邦「1局爆」，終場2：10輸球。

鄭凱文是兄弟本季第一位在一軍先發的土投，然而他在2日對上富邦悍將僅投4局狂掉8分黯然退場，無緣挑戰生涯80勝，也在5日遭下放二軍。

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今天迎來本季在二軍的初登板，同樣是面對富邦悍將，但這回他表現回穩，僅在3局下遭到陳愷佑二壘安打與張洺瑀適時安打掉分，最終投4局用54球有36顆好球，被敲出3安，投出2次三振與1次觸身球，失掉1分。

兄弟3局上靠林書逸適時安打先馳得點，然而3下被追平，經過3局投手戰後，7局下魏碩成與林暉盛完全壓不住富邦打線，單局被攻下7分。兄弟8局上僅追回1分，富邦又在8局下添加2分保險分，終場大勝兄弟。

魏碩成今後援登板0.1局就投出3次四壞保送，被敲2支安打狂丟5分，防禦率27.00；接替上來的前第1指名好手林暉盛，投0.2局也被敲2支安打，投出1次四壞保送，失掉2分，防禦率10.13。

富邦悍將今派出育成日本洋投二宮衣沙貴先發，他主投3.1局用61球有34顆好球，被敲出4支安打，投出2次四壞保送與2次三振，失掉1分非自責分。

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