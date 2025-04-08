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中職》林靖凱暌違11個月回來了 歸隊首戰先發二壘手、第2棒

2025/04/08 18:13

林靖凱。（記者李惠洲攝）林靖凱。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕去年季初左膝開刀而整季報銷的的統一獅內野手林靖凱，今天重返一軍，距離上一次一軍出賽剛好整整11個月，歸隊立即對台鋼雄鷹擔任先發二壘手、第2棒。林靖凱表示，真的等很久了，心情就好像新人一樣期待比賽。

林靖凱去年5月8日滑壘造成左膝前十字韌帶斷烈，經歷開刀、復健，開季在二軍出賽4場，擊出3支安打有3支二壘打，打下7分打點，打擊率0.308。

統一總教練林岳平表示，林靖凱在二軍的4場比賽幾乎都打滿全場，看起來已經準備好了，就不必再多花時間，直接上一軍先發，不過，一軍的強度和張力完全不同，還是會每天注意林靖凱的膝蓋狀況。

林靖凱表示，復健期間都會從電視上看隊友們比賽，很期待回來和大家並肩做戰，雖然很久沒有在夜間比賽，還需要時間適應，並沒有不安的感覺，畢竟準備了這麼久，就等這一天，一定是準備好了。

林靖凱曾兩度贏得二壘手金手套獎，2022年因為球隊求轉守游擊，對於林靖凱歸隊後的定位，林岳平表示，現在就是二壘，這是他最熟悉的位置，守備範圍也非常大。林靖凱表示，春訓都練二壘，但是其實沒有特別想要守什麼位置，能夠回來最重要，其它就看教練團安排。

林靖凱。（記者李惠洲攝）林靖凱。（記者李惠洲攝）

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