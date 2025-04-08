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聖火「從空而降」 2025全大運在台南巴克禮公園引燃

2025/04/08 18:31

2025全國大專校院運動會今日在南市巴克禮紀念公園舉行聖火引燃典禮。（記者洪瑞琴攝）2025全國大專校院運動會今日在南市巴克禮紀念公園舉行聖火引燃典禮。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025全國大專校院運動會今（8）日在南市巴克禮紀念公園舉行聖火引燃典禮，以「榮耀之火照耀全地，使命之光傳遞希望」為主題，將自明（9）日起展開3天聖火傳遞行程，預計環繞北中南10所學校，啟開全大運精彩序章。

聖火引燃以「榮耀之火」為主軸，結合園區內裝置藝術「風中福音」，別出心裁設計火源「從空而降」，象徵神的話語隨風傳，代表著希望、勇氣與前行的力量。聖火台採圓形火焰碗與四足結構，寓意穩固與團結，白金主色搭配紅橙黃火焰，象徵青春的熱情與堅定信念。

教育部體育署副署長房瑞文、南市體育局主任秘書陳崇彝及長榮大學董事長陳信良、校長李泳龍等人參與聖火引燃儀式。房瑞文表示，今年全大運不僅是一場運動盛會，更是一場融合信仰、文化與城市交流的青春盛典。

承辦全大運的長榮大學校長李泳龍表示，這不僅是校史上的重要里程碑，更是信仰價值與文化運動的深度結合。聖火引燃儀式選於巴克禮紀念公園別具意義，此公園為紀念英國宣教師巴克禮博士而建，是台南東區最大綠地，更是城市第1座荒野自然公園。

值得一提的是，全台知名夜市攤起家的「全佑甘草芭樂」正是台南在地店家，特別贊助500份鮮果禮盒，讓選手與外縣市團隊嚐得到「台南本土味」，十分接地氣！

聖火將於4月9日至11日展開傳遞行程，途經東海大學、台灣體育運動大學、清華大學、台北市立大學、中央大學、中原大學、成功大學、高雄大學、中華民國海軍軍官學校及屏東大學等學校與城市地標，象徵運動精神的持續傳遞，將於4月27日開幕典禮上點燃主聖火，宣告全大運正式開賽。

全大運4月27日至5月2日展開，超過140校、3000名選手競技，共有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、射箭、擊劍、柔道、空手道、舉重、拳擊、射擊、划船、輕艇、自由車、角力、木球及橄欖球等21種競賽種類。

2025全國大專校院運動會聖火引燃典禮，主辦學校長榮大學棒球隊選手參與引燃儀式。（記者洪瑞琴攝）2025全國大專校院運動會聖火引燃典禮，主辦學校長榮大學棒球隊選手參與引燃儀式。（記者洪瑞琴攝）

聖火引燃儀式由長榮大學「達斯督魯瑪社」擔任開場表演。（記者洪瑞琴攝）聖火引燃儀式由長榮大學「達斯督魯瑪社」擔任開場表演。（記者洪瑞琴攝）

2025全大運聖火引燃儀式，選在巴克禮公園裝置藝術「風中福音」地標，結合文化與運動精神。（記者洪瑞琴攝）2025全大運聖火引燃儀式，選在巴克禮公園裝置藝術「風中福音」地標，結合文化與運動精神。（記者洪瑞琴攝）

2025全國大專校院運動會將贈送選手吃甘草芭樂，別具台南本土味。（擷自全佑甘草芭樂臉書）2025全國大專校院運動會將贈送選手吃甘草芭樂，別具台南本土味。（擷自全佑甘草芭樂臉書）

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