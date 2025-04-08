亞洲盃男籃》小組賽分組出爐！台灣隊又強碰紐西蘭、菲律賓

台灣男籃。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025亞洲盃男籃8月5日將在沙烏地阿拉伯點燃戰火，今天晚間舉行抽籤儀式。台灣隊小組賽被分在D組，將再度碰上紐西蘭、菲律賓，另一個國家為伊拉克，預料會有多場硬仗。

台灣男籃在2022年亞洲盃慘遭約旦絕殺，無緣8強，這次歷經3階段資格賽廝殺加上附加賽，好不容易搶下亞洲盃會內賽門票，希望能再次籌組最強台灣隊，在會內賽繳出好成績。

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這次亞洲盃將於8月5日至17日於沙烏地阿拉伯進行，今天晚間舉行分組抽籤儀式，台灣隊和約旦、南韓、敘利亞為第3檔次球隊。第1檔次球隊有澳洲、紐西蘭、日本和地主沙烏地阿拉伯，第2檔次則有伊朗、黎巴嫩、中國和菲律賓，第4檔次球隊則是印度、卡達、關島和伊拉克。

這次亞洲盃會內賽共有16支球隊，每組第1名直接晉級8強，每組的第2、第3名需另進行8強淘汰賽，爭取8強門票。

抽籤結果稍早出爐，台灣隊被分在D組，和紐西蘭、菲律賓、伊拉克同組。

完整分組如下：

【A組】澳洲、黎巴嫩、南韓、卡達

【B組】日本、伊朗、敘利亞、關島

【C組】沙烏地阿拉伯、中國、約旦、印度

【D組】紐西蘭、菲律賓、台灣、伊拉克

2025亞洲盃男籃小組賽分組出爐。（取自FIBA官網）

2025亞洲盃男籃小組賽分組出爐。（取自FIBA官網）

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