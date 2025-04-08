羽球》「最美女雙」竟長期遭中國球迷跟蹤！志田千陽坦言感到很害怕

志田千陽／松山奈未。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本「最美女雙」的志田千陽因其甜美笑容與外表讓她爆紅，然而今天她卻在個人Instagram上自曝，自己與搭檔松山奈未經常在中國比賽時遭到中國球迷跟蹤，讓她感到非常害怕。

志田千陽在IG用中文發布限時動態爆料：「謝謝大家一直以來的支持，但在這裡想拜託各位粉絲，我們在中國的每次比賽都有受到跟蹤狂的傷害，已經持續了一年半的時間，最近我已經感到很不舒服很害怕了。」

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志田千陽表示：「但我知道不是所有粉絲都是這樣，我也很喜歡中國，感謝所有支持我的球迷，從現在開始請立刻停止跟蹤或類似行為，但如果這種情況一直持續下去，我會想辦法做處理。最後，請大家把目光放到賽場上，而不是我們的私生活，再次感謝大家。」

在道出這段時間受的委屈後，許多球迷也紛紛私訊替志田千陽加油打氣，她也回應再次用中文回應「謝謝」，並表示：「感謝大家的關心與溫暖的留言！我很好，沒問題的哦！非常感謝一直支持我的大家，從明天開始我會繼續加油的。」

2025年亞洲羽球錦標賽在4月8日於中國寧波登場，志田千陽與松山奈未名列大會第三種子，明天首輪賽事將要對上香港組合呂樂樂/曾曉昕。

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