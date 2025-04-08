MLB》鄭宗哲上大聯盟 高中恩師不意外：他是有目標就會達成的人

鄭宗哲。（取自海盜隊官方X）

〔記者吳清正／高雄報導〕海盜隊鄭宗哲昨天升上大聯盟，他的普門中學恩師、台鋼雄鷹教練邱俊文表示，鄭宗哲不但有出色的球技和心理素質，更是設定目標就全力達成的人，能夠達成大聯盟夢想一點也不意外。

邱俊文表示，鄭宗哲高二那年，普門曾經到中國參加大聯盟棒球學校主辦的夏季聯賽，當時棒球學校人員要對另一位選手進行測試，他推薦鄭宗哲一起受測，結果數據更為優異，鄭宗哲也確定自己雖然體型不如人，但是能力沒有輸，有了自信的鄭宗哲就此設定旅美的目標。

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邱俊文指出，鄭宗哲是有了目標就全力達成的類型，高三這一年除了加強球技，，更和教英文的導師學習，從各方面為旅美做最好的準備。

邱俊文表示，鄭宗哲不但場上有很好的解讀比賽能力，場下生活也非常自律，高中時就認為鄭宗哲是國內同期最好的游擊手，他旅美後在國立體大寄讀，每年季後都會回來上課，自己剛好也到國體帶球隊，看到他一年比一年壯，而且球技一直在進步，不論是國際賽或這兩年的大聯盟熱身賽，都有很好的表現，相信只要海盜隊需要人，鄭宗哲一定是優先人選。

鄭宗哲每次回台灣都會和邱俊文分享他在美國的訓練，邱俊文表示，不論是一樣或不一樣的訓練方式，都可以讓他反思自己的教球，對他幫助很大，從這方面來看，鄭宗哲才是他的恩師。

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