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日職》悲情！封印旅美夢的西武球星5局好投 仍無緣奪相隔576天首勝

2025/04/08 20:22

高橋光成。（取自產經體育）高橋光成。（取自產經體育）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西武獅明星右投高橋光成去年一勝難求還吞下11敗，本季首戰又吞敗投，今天迎來第2場先發，面對羅德繳出5局僅失1分好投，可惜退場時兩隊戰成平手，讓他無緣勝投資格；而西武牛棚比賽後段放火，終場3：7不敵羅德，吞下2連敗。

28歲的高橋光成去年整季15場先發0勝11敗創生涯最慘，也讓他暫時「封印」挑戰大聯盟的夢想，季後談薪更被減薪5500萬日圓。今年初登板對決日本火腿，高橋光成主投5局失6分，苦吞本季首敗，上次奪下勝投已經是2023年9月10日對上火腿。

今天面對羅德迎來本季第2場先發，高橋光成開賽連抓2出局，接著遭到藤原恭大敲出左外野二壘安打，再對索托（Neftali Soto）投出觸身球，又被波蘭柯（Gregory Polanco）敲出右外野安打失掉1分。不過1局下西武靠著長谷川信哉二壘安打，以及奈文（Tyler Nevin）高飛犧牲打追平。

度過開賽亂流後，高橋光成2局上與4局上仍然有讓對手攻佔得點圈，但都能順利化解危機，最終投完5局用89球，僅被敲出4支安打失掉1分。然而他退場時，西武仍與羅德戰成1：1平手，因此高橋光成在相隔576天後，依舊無法奪下勝投。

而西武在6局上換上左投佐藤隼輔，結果他被敲出3支安打，包含2支長打、投出1次四壞保送與1次觸身球，丟掉2分；7局上西武右投黒木優太更慘，被敲3支安打與2支高飛犧牲打，投出1次四壞保送失掉4分，9局下西武只追回2分，最終在主場吞下2連敗。

賽後高橋光成受訪坦言，自己已經很久沒有展現出如此頑強的投球表現，他認為這點可以樂觀看待，「如果能持續投出這樣的內容，我相信自己的表現還會變得更好。我會繼續和捕手保持良好溝通，接下來的一週也會確實做好調整準備。」

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