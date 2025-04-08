MLB》大谷翔平夯本季第4轟！道奇名將卻淡定：這只是平凡的全壘打

大谷翔平。（美聯社）
田兆崴 ／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在對陣國民的比賽中，夯出本季第4發全壘打，再度讓許多球迷陷入瘋狂。不過擔任球評的前道奇名將卡羅斯（Eric Karros）卻相較顯得淡定，表示這不過是個平凡的全壘打。
大谷今天在3局上逮中國民先發左投戈爾（MacKenzie Gore）紅中失投速球，直接轟出右外野2分砲，幫助球隊追平比數。大谷本季第4轟出爐，擊球初速101.9英哩（約163.9公里）、飛行距離378英呎、仰角28度。
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洛杉磯轉播單位《SportsNet LA》的主播戴維斯（Joe Davis），在大谷開轟當下相當興奮，不過擔任球評的卡羅斯只是淡定笑道：「跟他上次在華盛頓那轟有點像，但這次感覺很像打在棒球，只能說是個『平凡』的全壘打吧，畢竟才飛了380英呎而已！」
主播戴維斯隨後提到，大谷在這個週末11打數只敲出1安打，還吞下好幾次三振，「他應該很高興能離開費城，今天前兩打席就敲2安、2打點。」他還特別提及大谷開轟後的慶祝手勢，大谷賽後也直言，如果被開玩笑、帶動氣氛的話沒什麼不好，反而是不錯的氛圍。