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日職》熱投120球！開幕戰被打爆的火腿王牌 完投9局飆13K奪本季首勝

2025/04/08 20:49

伊藤大海。（取自火腿官方X）伊藤大海。（取自火腿官方X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今在客場對決樂天金鷲，王牌投手伊藤大海熱投120球，完投9局僅失2分，終場火腿以5：2擊敗樂天，伊藤大海奪下本季首勝，也幫助球隊終止近期3連敗。

27歲的伊藤大海在主場開幕戰先發狀況不佳，投5局被敲9支安打包含2轟，痛失5分，吞下敗投，防禦率高達9.00。今天迎來本季第2場先發，2局下遭到淺村榮斗敲出2分砲，火腿陷入0：2落後。

不過4局上火腿還以顏色，當家重砲萬波中正也回敬一發2分砲，雙方戰成平手。而度過2局下挨轟亂流後，伊藤大海越投越穩，不斷賞樂天打者「國王笑臉」，用107球投完8局只丟掉2分。

9局上樂天派出守護神則本昂大 ，結果他大開劇場，在2出局一、二壘有人時遭到火腿球星清宮幸太郎重擊，敲出中外野二壘安打，一棒打回2分超前，接著雷耶斯（Franmil Reyes）再補上一壘安打送回第3分，火腿取得5：2領先。

9局下伊藤大海燃燒小宇宙續投，最終上演乾淨俐落3上3下，最終伊藤大海用120球完投9局，還飆出創下生涯單場新高的13次三振，僅被敲出4支安打丟2分，另有1次四壞保送，奪下本季首勝，幫助火腿終止3連敗，賽後防禦率降至4.50。

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