晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》回家真好！樂天桃猿本季主場首戰勝富邦悍將

2025/04/08 21:28

威能帝。（記者林正堃攝）威能帝。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿原本本季首場主場在3月30日，但該日因雨延賽，實質主場首秀落在今日出戰富邦悍將，是6隊最晚主場作戰的隊伍。樂天今靠著林立、林子偉雙安，加上威能帝6.1局失3分好投，終場6:3贏球，本季第2勝入袋。

回主場作戰的樂天，1下馬上有斬獲，林子偉2出局後從張奕手中擊出三壘打，下一棒的林泓育擊出滾地球，三壘手董子恩發生失誤，樂天先馳得點。林智平接著擊出二壘打，張奕首局就掉了2分非自責分。

3局下，林立、林子偉敲安，造成一三壘有人，樂天隨後下達雙盜壘戰術成功，林立搶攻回本壘，樂天再得1分。4局上，張育成靠失誤上壘，富邦靠滾地球追回1分。

5局下和6局下，樂天分別靠著林立適時安打，和梁家榮長打、宋嘉翔安打攻下分數，一度6:1領先。7局上，戴培峰敲安後，孔念恩本季首安是一支三壘打，帶1打點，陳真隨後的高飛犧牲打再攻下分數。

李宗賢選到保送後，樂天將威能帝換下、呂詠臻登板，代打林哲瑄擊出雙殺打，該半局富邦攻勢瓦解。

9局上，陳柏豪在本季樂天桃園球場首次燈光秀之下登板後援，投出三上三下，收下救援成功。

威能帝。（記者林正堃攝）威能帝。（記者林正堃攝）

林立。（記者林正堃攝）林立。（記者林正堃攝）

林子偉。（記者林正堃攝）林子偉。（記者林正堃攝）

張奕。（記者林正堃攝）張奕。（記者林正堃攝）

張奕。（記者林正堃攝）張奕。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中