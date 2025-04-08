中職》回家真好！樂天桃猿本季主場首戰勝富邦悍將

威能帝。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿原本本季首場主場在3月30日，但該日因雨延賽，實質主場首秀落在今日出戰富邦悍將，是6隊最晚主場作戰的隊伍。樂天今靠著林立、林子偉雙安，加上威能帝6.1局失3分好投，終場6:3贏球，本季第2勝入袋。

回主場作戰的樂天，1下馬上有斬獲，林子偉2出局後從張奕手中擊出三壘打，下一棒的林泓育擊出滾地球，三壘手董子恩發生失誤，樂天先馳得點。林智平接著擊出二壘打，張奕首局就掉了2分非自責分。

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3局下，林立、林子偉敲安，造成一三壘有人，樂天隨後下達雙盜壘戰術成功，林立搶攻回本壘，樂天再得1分。4局上，張育成靠失誤上壘，富邦靠滾地球追回1分。

5局下和6局下，樂天分別靠著林立適時安打，和梁家榮長打、宋嘉翔安打攻下分數，一度6:1領先。7局上，戴培峰敲安後，孔念恩本季首安是一支三壘打，帶1打點，陳真隨後的高飛犧牲打再攻下分數。

李宗賢選到保送後，樂天將威能帝換下、呂詠臻登板，代打林哲瑄擊出雙殺打，該半局富邦攻勢瓦解。

9局上，陳柏豪在本季樂天桃園球場首次燈光秀之下登板後援，投出三上三下，收下救援成功。

威能帝。（記者林正堃攝）

林立。（記者林正堃攝）

林子偉。（記者林正堃攝）

張奕。（記者林正堃攝）

張奕。（記者林正堃攝）

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