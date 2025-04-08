晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》苦！「威浮滑球」好手4天內二度遭洋基DFA 牛棚大將即將歸隊

2025/04/08 21:50

奧塔維諾。（美聯社）奧塔維諾。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕39歲的「威浮滑球」後援好手奧塔維諾（Adam Ottavino）日前遭洋基隊指定讓渡（DFA）後又被簽回，但根據洋基球團最新公告，奧塔維諾再度遭到DFA，這也是他4天之內第二度遭到洋基DFA。

奧塔維諾今年以小聯盟約附帶大聯盟春訓加盟紅襪，他在2月28日就被降至紅襪3A，並於3月23日遭紅襪3A釋出。由於洋基終結者威廉斯（Devin Williams）日前請陪產假，讓洋基在美國時間4月1日簽下奧塔維諾。

洋基簽下奧塔維諾後讓他投了2場，1.1局無失分送出2K，但隨著威廉斯歸隊，讓洋基選擇把奧塔維諾給指定讓渡。但昨天因為將與老虎展開客場3連戰，在牛棚需要新鮮手臂下又簽回奧塔維諾。他今天對老虎投0.1局，送出2次保送與1次三振。

洋基台灣時間9日凌晨1點10分將進行與老虎系列戰第2戰，而在今天台灣時間晚間9點左右，洋基球團宣布賽前異動，將牛棚大將漢彌爾頓（Ian Hamilton）移出15天傷兵名單，而奧塔維諾再度遭到DFA。

奧塔維諾本季出賽3場投1.2局，送出3次三振與4次四壞保送，防禦率0.00，每局被上壘率2.40。而傷癒歸隊的漢彌爾頓，上季為洋基投37.2局，防禦率3.82。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中