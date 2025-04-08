MLB》苦！「威浮滑球」好手4天內二度遭洋基DFA 牛棚大將即將歸隊

奧塔維諾。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕39歲的「威浮滑球」後援好手奧塔維諾（Adam Ottavino）日前遭洋基隊指定讓渡（DFA）後又被簽回，但根據洋基球團最新公告，奧塔維諾再度遭到DFA，這也是他4天之內第二度遭到洋基DFA。

奧塔維諾今年以小聯盟約附帶大聯盟春訓加盟紅襪，他在2月28日就被降至紅襪3A，並於3月23日遭紅襪3A釋出。由於洋基終結者威廉斯（Devin Williams）日前請陪產假，讓洋基在美國時間4月1日簽下奧塔維諾。

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洋基簽下奧塔維諾後讓他投了2場，1.1局無失分送出2K，但隨著威廉斯歸隊，讓洋基選擇把奧塔維諾給指定讓渡。但昨天因為將與老虎展開客場3連戰，在牛棚需要新鮮手臂下又簽回奧塔維諾。他今天對老虎投0.1局，送出2次保送與1次三振。

洋基台灣時間9日凌晨1點10分將進行與老虎系列戰第2戰，而在今天台灣時間晚間9點左右，洋基球團宣布賽前異動，將牛棚大將漢彌爾頓（Ian Hamilton）移出15天傷兵名單，而奧塔維諾再度遭到DFA。

奧塔維諾本季出賽3場投1.2局，送出3次三振與4次四壞保送，防禦率0.00，每局被上壘率2.40。而傷癒歸隊的漢彌爾頓，上季為洋基投37.2局，防禦率3.82。

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