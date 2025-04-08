中職》主場熟悉感加持！威能帝好投助桃猿擺脫墊底

威能帝。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕在洋投威能帝6.1局失3分好投之下，本季首度回主場的樂天桃猿，以6:3擊敗富邦悍將，拿下本季第2勝與主場首勝，也把墊底位置丟給輸球的富邦悍將。

威能帝投6.1局，被擊出7安打、7次三振、1次四壞球。7局上，威能帝被董子恩敲安、孔念恩擊出三壘打，陳真接著高飛犧牲打，富邦接連追分。威能帝在高國麟敲安、保送李宗賢後退場，接手的呂詠臻讓林哲瑄擊出雙殺打，瓦解富邦攻勢。

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樂天桃猿總教練古久保健二透露，賽前的威能帝其實並非在最佳狀態，身體有些沉重感，但仍是發揮最佳水準。

威能帝透露，或許因濕氣關係，導致賽前身體有點重，且臨場上球路有些偏高，但整體而言他自認投得不錯。威能帝還說：「球季才剛開始，但和上次投球相比，仍有一些調整，今變速球投得比上次好，因此投比較多。」

威能帝也坦言，7局時當然想完成該半局，但被連續安打且用球近百，幸虧呂詠臻上場投得很好。威能帝也提到：「每次在主場投球都很開心，畢竟是熟悉的地方，投起來很舒服。」

古久保健二賽前就說，回到主場氣氛不同，或許能打得更順。賽後，古久保說：「當然非常好，但感覺還是差一點，應該要能更冷靜作戰。主場球迷應援對選手十分有幫助，很感謝他們全力應援。」

威能帝。（記者林正堃攝）

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