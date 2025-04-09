MLB》多明尼加夜店悲劇58人死亡！前知名浪人投手、中日龍洋砲罹難

多泰爾在多明尼加知名夜店意外中離世。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昔日大聯盟著名浪人投手多泰爾（Octavio Dotel）在今天傳出於多明尼加一間知名夜店，因天花板倒塌而不幸離世的消息，此外，前大聯盟工具人，曾效力日本職棒的布蘭科（Tony Blanco），以及重砲手克魯茲（Nelson Cruz）的妹妹N.克魯茲（Nelsy Cruz）都在這場意外中離世。

根據大聯盟報導，目前該起事故已經造成58人死亡，160人受傷，大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）也對此次意外發表聲明：「大聯盟對多泰爾、布蘭科、N.克魯茲，以及所有昨晚在聖多明哥夜店悲劇中罹難者的離世感到無比哀痛。我們向所有受影響的家庭與朋友致上最誠摯的哀悼，也特別向我們的同仁克魯茲及他的家人表達哀悼之意。棒球與多明尼加共和國之間有著深厚連結，今天我們與所有多明尼加球員及球迷同在。」

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報導指出，該意外發生在凌晨1點，地點位於聖多明哥的知名夜店「Jet Set」，當時正在舉辦培瑞茲（Rubby Pérez）的演唱會，他是前大聯盟內野手N.培瑞茲（Neifi Pérez）的弟弟。在事故中，由於夜店的舞台、舞池與座位區的天花板突然坍塌，才釀成這起悲劇。

51歲的多泰爾在被救出時原本還有生命跡象，不過在送往當地醫院途中過世。多泰爾大聯盟生涯長達15個賽季，從1999年到2013年，他一共效力過多達13支球隊，原本是大聯盟紀錄保持者，直到2019年才被傑克森（Edwin Jackson）打破。

前大聯盟知名浪人投手多泰爾過世，享年51歲。（資料照）

多泰爾生涯共投過951局，防禦率3.78，是2011的世界大賽紅雀冠軍成員之一。而另一位過世的前大聯盟球員布蘭科，他曾在2005年為國民出賽56場，後續轉戰日本職棒，在中日龍、橫濱、歐力士合計效力8年，累積181發全壘打。

大聯盟生涯464轟重砲克魯茲的妹妹N.克魯茲，在過世前是蒙特克里斯蒂省省長，克魯茲在後續也證實了妹妹的死訊。

曾有社群媒體的貼文顯示，兩位紅襪傳奇球星馬丁尼茲（Pedro Martínez）和歐提茲（David Ortiz）曾出現在該夜店，不過綜合多家媒體報導澄清，這兩人並未在當晚出現在該夜店。

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