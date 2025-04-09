游泳》U15世中運 台南忠孝國中吳兆騏50仰奪金

台南市忠孝國中游泳好手吳兆騏（右二）參加2025年世界中學生U15運動會，在50米仰式項目勇奪金牌。（圖由家長提供）

〔即時新聞／綜合報導〕2025年世界中學生U15運動會4日4日在塞爾維亞茲拉蒂博爾登場，我代表隊傳出捷報，游泳好手吳兆騏在50米仰式項目勇奪金牌。

台南市忠孝國中游泳好手吳兆騏（左）參加2025年世界中學生U15運動會，在50米仰式項目勇奪金牌。右為教練李佩宗。（圖由家長提供）

吳兆騏是台南市忠孝國中三年級學生，也是此次開幕式代表團的掌旗國手，當地時間7日的100米仰式項目先奪銅牌，8日50仰以25.25秒奪金。

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台南市忠孝國中吳兆騏（左）勇奪U15世中運50仰金牌。（圖由家長提供）

此次游泳隊由台南YMCA公園游泳隊教練李佩宗及台北市立弘道國中教練曾昱誠率團參加。吳兆騏近年在國內各大賽事嶄露頭角，首度入選國手便不負眾望奪金，未來潛力相當看好。

游泳好手吳兆騏（左）擔任2025年世界中學生U15運動會掌旗官，在100米仰式奪銅後，又在50米仰式項目勇奪金牌。（圖由家長提供）

這是我國第二次組團參加世界中學生U15運動會，此次共遴派 射箭、田徑、羽球、拳擊、霹靂舞、競技體操、空手道、柔道、游泳、桌球、網球、跆拳道等12個運動種類，75位選手及28位教練，共133位團員出征。台北市立大同高中國中部的鄭丞佑已在體操男子跳馬項目替台灣隊進帳1金。

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