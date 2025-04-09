MLB》瓊斯再見保送助守護者1：0退白襪 睽違16年再現大聯盟奇景

瓊斯在9下選到再見保送，幫助守護者以1：0擊敗白襪。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日守護者迎戰白襪的比賽，最後靠著瓊斯（Nolan Jones）在9局下半選到再見保送，以1：0收下勝利，也是睽違16年後再度出現此情景。

今天雙方打線都遭到對方投手壓制，9局上半結束兩隊皆1分未得，不過來到9下，首棒打者桑塔納（Carlos Santana）安打上壘，隨後曼扎多（Kyle Manzardo）與諾埃爾（Jhonkensy Noel）開啟纏鬥模式，分別耗費投手克萊文傑（Mike Clevinger）8顆球與7顆球且都選到保送形成滿壘，最後上場的瓊斯也靠著優異的選球選到滿球數，最後成功選到再見保送，幫助球隊拿下最後的勝利。

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守護者本場僅拿下1分還以再見方式收下勝利，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是自美國時間2009年5月1日之後，再度出現1：0的再見比賽，上一次是由當時效力道奇的捕手馬丁（Russell Martin）所達成，當時他在面對教士的比賽時同樣選到再見保送拿下勝利，至今已相隔長達16年。

守護者靠著這場勝利中止2連敗，而白襪則是苦吞近期的6連敗，開季10場比賽僅拿下2勝。

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