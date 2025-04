MLB》瓊斯再見保送助守護者1：0退白襪 睽違16年再現大聯盟奇景

瓊斯在9下選到再見保送,幫助守護者以1:0擊敗白襪。(路透)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今日守護者迎戰白襪的比賽,最後靠著瓊斯(Nolan Jones)在9局下半選到再見保送,以1:0收下勝利,也是睽違16年後再度出現此情景。

今天雙方打線都遭到對方投手壓制,9局上半結束兩隊皆1分未得,不過來到9下,首棒打者桑塔納(Carlos Santana)安打上壘,隨後曼扎多(Kyle Manzardo)與諾埃爾(Jhonkensy Noel)開啟纏鬥模式,分別耗費投手克萊文傑(Mike Clevinger)8顆球與7顆球且都選到保送形成滿壘,最後上場的瓊斯也靠著優異的選球選到滿球數,最後成功選到再見保送,幫助球隊拿下最後的勝利。

守護者本場僅拿下1分還以再見方式收下勝利,根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,這是自美國時間2009年5月1日之後,再度出現1:0的再見比賽,上一次是由當時效力道奇的捕手馬丁(Russell Martin)所達成,當時他在面對教士的比賽時同樣選到再見保送拿下勝利,至今已相隔長達16年。

守護者靠著這場勝利中止2連敗,而白襪則是苦吞近期的6連敗,開季10場比賽僅拿下2勝。

