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NBA》例行賽剩一週突然換帥 美媒揭露金塊內部風暴

2025/04/09 09:21

《The Athletic》爆料金塊總教練馬龍和總管布斯早就不合。（資料照，美聯社）《The Athletic》爆料金塊總教練馬龍和總管布斯早就不合。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕NBA例行賽接近尾聲，不過金塊稍早丟出震撼彈，在即將進入季後賽前，無預警開除了總教練馬龍（Michael Malone）以及總經理布斯（Calvin Booth），消息一出引發議論，美國媒體也爆料，其實這兩個人早就不合了。

《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）、鮑威爾（Zach Powell）、瓊斯（Tony Jones）指出，馬龍和布斯兩人關係一直很不好，同時在用人上有著完全不同的想法，上週比賽馬龍在比賽末段選用老將魏斯布魯克（Russell Westbrook）而非小將皮克特（Jalen Pickett），讓布斯非常沮喪。

「布斯要馬龍用他選的年輕人，並希望馬龍不要讓老將打太長時間。」《The Athletic》引述消息人士，指出使用皮克特與否只是一個例子，布斯和馬龍還有很多事情在想法上分歧。

金塊目前在西部混戰中暫時排在第4，而在馬龍被開除後，球隊宣佈由助理教練阿爾德曼（David Adelman）頂替主帥一職。

人事異動消息曝光後，金塊老闆克倫克（Josh Kroenke）發出聲明，表示這次決策是經過仔細考量後的決定，一切變動都還是以幫助球隊在今年爭冠上，給予最大的幫助。

布斯在被開除後接受了《The Athletic》採訪，表示很感謝金塊給他這個機會，他已經盡他所能做好工作，沒有留下任何遺憾。

金塊突然開除總教練馬龍。（資料照，美聯社）金塊突然開除總教練馬龍。（資料照，美聯社）

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