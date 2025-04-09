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MLB》紅雀重擊海盜狀元郎系列賽扳回一城！ 鄭宗哲連2場坐板凳

2025/04/09 09:23

海盜王牌史基斯今天6局失5分吞下本季首敗。（法新社）海盜王牌史基斯今天6局失5分吞下本季首敗。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜王牌史基斯（Paul Skenes）今天先發對陣紅雀慘遭痛擊，主投6局失掉5分都是責失分，吞下本季首敗，而台灣好手鄭宗哲今天沒有上場，升上大聯盟後連2場坐板凳。

紅雀開季進攻表現不俗，今天面對史基斯火球男也毫無懼色，3局上透過串聯安打與史考特（Victor Scott II）的三壘安打率先取得2：0領先，2出局後多諾文（Brendan Donovan）的安打再將史考特送回，紅雀取得3：0領先。4局下半海盜主砲雷諾斯（Bryan Reynolds）開轟追回1分。

6局上半紅雀多諾文率先敲出二壘安打，艾倫納多（Nolan Arenado）選到四壞保送，伯勒森（Alec Burleson）敲安送回1分形成一、三壘有跑者，沃克（Jordan Walker）被三振出局後，帕赫斯（Pedro Pagés）的滾地球進帳1分打點，紅雀取得5：1領先。

9下主場的海盜隊展開反攻，面對左投羅梅洛（Jojo Romero），卡納里奧（Alexander Canario）敲出本季首安上壘，雷諾斯補上一支二壘安打，代打海賊王麥卡琴（Andrew McCutchen）滾地出局進帳1分打點。

紅雀緊急換投，梅頓（Phil Maton）登板三振掉海伊斯（Ke'Bryan Hayes）後，被巴特（Joey Bart）敲出二壘安打，海盜追到2分落後，但潘姆（Tommy Pham）未能延續攻勢出局，終場紅雀就以5：3在系列賽扳回一城。

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