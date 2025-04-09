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MiLB》2度K掉來台打12強的狀元郎！陳柏毓本季首秀繳4局7K好投

2025/04/09 09:57

陳柏毓。（資料照，記者陳志曲攝）陳柏毓。（資料照，記者陳志曲攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2月參加經典賽資格賽投出優異表現、目前效力海盜2A的台灣好手陳柏毓，今天面對守護者2A迎來本季初登場，主投4局僅失2分、並飆出7次三振，甚至兩度K掉去年曾來台打12強的新科狀元巴扎納（Travis Bazzana），表現出色。

陳柏毓1局上半率先面對巴札納，即便投到滿球數仍順利三振對手，並以3上3下完美開局，不過2局上一、二壘有人的局面，被福克斯（Jake Fox）敲出平飛安打失掉1分。

3局上半再次碰到守護者前段棒次，第2度對決巴札納耗費9顆球，但仍順利再次飆K解決打者，正面迎戰狀元郎都由陳柏毓取得優勢。

然而來到4上，守護者4棒伯格斯（Jorge Burgos）相中陳柏毓好球帶低位置球路，一棒扛出陽春砲再失1分，不過陳柏毓隨即回穩，連續抓下3個出局數結束這個半局，5局下半海盜啟用牛棚，宣告陳柏毓的工作結束。

陳柏毓今天先發主投4局，被敲出3支安打（含1轟）失掉2分，投出1次保送，狂飆7次三振，本季首場出賽表現不俗，可惜最終團隊在8局被逆轉，以5：6敗下陣來。

另外在老虎3A打拚的「台灣怪力男」李灝宇，今天面對小熊3A擔任先發三壘手打第2棒，但4打數未敲安，還吞下1次三振，近期連續2場比賽沒有安打進帳，打擊率與整體進攻指數（OPS）分別降至.171與.550，而近日升上大聯盟的鄭宗哲則仍在尋求登場機會。

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