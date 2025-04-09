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MLB》國民大物雙響砲5打點賞道奇3連敗！ 大谷翔平敲1安苦吞2K

2025/04/09 09:48

大谷翔平5打數敲1安吞2K，道奇吞下3連敗。（美聯社）大谷翔平5打數敲1安吞2K，道奇吞下3連敗。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇菜鳥左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）今天先發對國民一戰遭痛擊狂失8分，其中國民大物伍德（James Wood）單場雙響砲，3安猛打灌進5分打點表現最為亮眼，終場國民以8：2狠宰道奇，賞衛冕軍3連敗。

去年名列百大新秀第14名的伍德，在上個賽季首登大聯盟，共79場比賽敲出9轟，攻擊指數0.781表現中規中矩。今天伍德在首打席就用2分砲給道奇下馬威，第二打席他在滿壘時選到四壞保送擠回1分打點，第三打席他再對羅布雷斯基敲出2分砲，今天他4打數3安打灌進5分打點，選到1次四壞保送，賽季累積4轟，攻擊指數上升到0.981。

國民大物伍德單場雙響砲，猛打賞灌進5分打點。（美聯社）國民大物伍德單場雙響砲，猛打賞灌進5分打點。（美聯社）

羅布雷斯基今天先發登板表現不佳，主投5局被打8支安打失掉8分都是自責分，送出4K、3BB，防禦率高達14.40。道奇全場雖然敲出8支安打，但得點圈7打數0安打，僅靠帕赫斯（Andy Pages）與赫南德茲（Kike Hernandez）的陽春砲拿下2分，在昨日首次吞下連敗後，今天延續為3連敗。

日本球星大谷翔平今天5打數僅敲1安，前兩打席都被先發投手洛德（Brad Lord）三振，打擊率下滑到3成00。

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