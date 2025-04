NBA》全場都嚇傻！ 灰熊菜鳥遭犯規重摔 擔架固定直接抬出場

灰熊菜鳥威爾斯重摔不起,直接被擔架抬出場。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕灰熊今天客場出戰黃蜂,最終以124比100大勝,不過比賽中發生驚悚一幕,大物菜鳥威爾斯(Jaylen Wells)在一次快攻中被犯規重摔不起,最終需要出動擔架才可以出場。

事情發生在上半場快結束前,威爾斯快攻準備灌籃,不料被黃蜂追防的辛普森(KJ Simpson)從後追撞,重心不穩直接背部重摔著地,隨後倒地不起,辛普森當下發現事態嚴重後立刻上前關心,而全場也被這驚悚一幕嚇到,灰熊全體則在旁為威爾斯禱告。

請繼續往下閱讀...

威爾斯倒地後,醫護團隊拿上擔架將他固定才能移出場,比賽因此中斷了約10分鐘,辛普森最終被判二級惡意犯規,直接被驅逐出場,而鏡頭也拍到他在旁邊懊悔、不安的神情。

送醫檢查後,威爾斯父親在社群媒體更新消息,指出威爾斯「清醒且有警覺」,手腕、臉部腫脹,下巴和背部則傳出疼痛,接下來會接受X光以及電腦斷層掃描。

辛普森被拍到懊悔神情。(法新社)

Jaylen Wells falls hard on his front of his head after the And-One dunk. The medical staff rush for his help and then evacuate him.

Upon referee review, the foul by KJ Simpson was upgraded to a flagrant penalty 2 and he was ejected from the game.

Some Hornets players were… pic.twitter.com/egfcqj1cQC