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體育 籃球 NBA

NBA》全場都嚇傻！ 灰熊菜鳥遭犯規重摔 擔架固定直接抬出場

2025/04/09 10:16

灰熊菜鳥威爾斯重摔不起，直接被擔架抬出場。（法新社）灰熊菜鳥威爾斯重摔不起，直接被擔架抬出場。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕灰熊今天客場出戰黃蜂，最終以124比100大勝，不過比賽中發生驚悚一幕，大物菜鳥威爾斯（Jaylen Wells）在一次快攻中被犯規重摔不起，最終需要出動擔架才可以出場。

事情發生在上半場快結束前，威爾斯快攻準備灌籃，不料被黃蜂追防的辛普森（KJ Simpson）從後追撞，重心不穩直接背部重摔著地，隨後倒地不起，辛普森當下發現事態嚴重後立刻上前關心，而全場也被這驚悚一幕嚇到，灰熊全體則在旁為威爾斯禱告。

威爾斯倒地後，醫護團隊拿上擔架將他固定才能移出場，比賽因此中斷了約10分鐘，辛普森最終被判二級惡意犯規，直接被驅逐出場，而鏡頭也拍到他在旁邊懊悔、不安的神情。

送醫檢查後，威爾斯父親在社群媒體更新消息，指出威爾斯「清醒且有警覺」，手腕、臉部腫脹，下巴和背部則傳出疼痛，接下來會接受X光以及電腦斷層掃描。

辛普森被拍到懊悔神情。（法新社）辛普森被拍到懊悔神情。（法新社）

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