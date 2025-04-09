羽球亞錦賽》王齊麟／邱相榤拍落印度組合 晉級男雙16強

王齊麟／邱相榤。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「麟榤配」王齊麟／邱相榤今日在2025年亞洲羽球錦標賽，以21：19、21：12拍落印度組合羅伊（Pruthvi Krishnamurthy Roy）／普拉提克（K. Sai Pratheek），收下兩人亞錦賽合體首勝並晉級男雙16強。

世界排名18的王齊麟／邱相榤本季尚未打出代表作，尤其參加奧爾良大師賽、全英公開賽、瑞士公開賽也僅取得1勝，再來就返台重新調整，期待能在亞錦賽逐漸找回競爭力，今天則是初次交手世界排名48的羅伊／普拉提克。

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王齊麟／邱相榤在開賽雖然陷入1：4落後，不過很快就追上，並在11：11平手打出7：1攻勢，但兩人卻又突然當機遭對方連追5分點成19：19，還好有驚無險仍先下一城。

王齊麟／邱相榤在第二局7：7時先打出4：1，帶著11：8領先進入技術暫停，暫停回來後又連得2分，最終也終於擴大優勢，並擺平這組印度對手，收下兩人在亞錦賽的首勝。

雖然如願晉級16強，但本季尚未躋身8強的王齊麟／邱相榤還得繼續努力，明天勢必是場硬仗，對手將是印尼強敵古塔瑪（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani）、中國劉毅／陳柏陽之間的勝方。

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