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NBA》金塊內幕連環爆 約基奇不滿球隊破爛防守 換帥有先被知會

2025/04/09 11:31

美國媒體指出，金塊換教練有先告訴約基奇。（資料照，美聯社）美國媒體指出，金塊換教練有先告訴約基奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕金塊稍早無預警宣佈人事變動，開除總教練馬龍（Michael Malone）以及總經理布斯（Calvin Booth），如今更多消息浮出檯面，美國媒體指出，一哥約基奇（Nikola Jokic）在馬龍被開除前，其實有先被知會。

美國媒體《Action Network》的摩爾（Matt Moore）透露，在金塊對外宣佈要開除總教練前，已經先知會過約基奇，根據摩爾的說法，約基奇並沒有想換教練、更沒有要求球隊換教練的想法。

此外《The Athletic》報導指出，約基奇對於金塊糟糕的防守非常沮喪和失望，本季金塊防守效率僅在聯盟排第20，這點從近期約基奇的肢體語言可以看出端倪，之前輸給勇士的比賽中，約基奇罕見被拍到在板凳上不滿的發洩情緒。

在被開除前，馬龍在金塊職教10個賽季，是聯盟中少數的「長壽」總教練，目前聯盟僅剩勇士柯爾（Steve Kerr）、馬刺帕波維奇（Gregg Popovich）、熱火史波斯查（Erik Spoelstra）任期比馬龍還長。值得一提的是，馬龍從約基奇菜鳥年來，就一路帶領金塊到今天。

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