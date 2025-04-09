晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》倫吉佛9局關鍵安逆轉光芒 天使開季7勝3敗追平隊史紀錄

2025/04/09 11:17

倫吉佛在第9局敲出關鍵安打，攻下超前分，幫助天使取得開季7勝3敗的戰績。（美聯社）倫吉佛在第9局敲出關鍵安打，攻下超前分，幫助天使取得開季7勝3敗的戰績。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使與光芒系列賽3連戰的第1戰，天使靠著倫吉佛（Luis Rengifo）在第9局的關鍵安打，幫助球隊以4：3收下3連勝，開季前10場比賽7勝3敗追平隊史紀錄，獨居美聯西區龍頭。

天使在2局上半率先發動攻勢，一壘有人時帕里斯（Kyren Paris）相中光芒先發巴茲（Shane Baz）的滑球轟出左外野大牆外，這發兩分砲幫助球隊先馳得點，自己也連續2場比賽開轟，狀況十分火燙。

投手部分，掛帥先發的「教授」韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）主投5局封鎖光芒打線，只讓對手敲出2支安打並送出4次三振，6局接替上場的Ryan Zeferjahn也成功送給對手3上3下外帶2K，收下大聯盟生涯首次中繼成功。

不過7局下半，天使換上火球男喬伊斯（Ben Joyce），面對首名打者卡米內洛（Junior Caminero）飆出98.4英里（約158.4公里）速球，仍被一棒扛出中右外野形成本季首轟，甚至也被緊接在後的3名打者通通敲安，單局攻下3分逆轉超前，也讓喬伊斯收下救援失敗。

8局下半，光芒啟用牛棚換上烏塞塔（Edwin Uceta）接替今日表現出色的巴茲，面對首棒打者投出保送，即便解決掉楚奧特（Mike Trout）後，又隨即被敲了1支二壘安打攻占二、三壘，而下一棒的德阿諾德（Travis d'Arnaud）抓住機會，擊出游擊滾地球護送三壘跑者回到本壘，追平戰局。

9上天使不願夜長夢多，輪到倫吉佛跳了出來，在二壘有人的情況下，相中費班克斯（Pete Fairbanks）內角高速球打出關鍵安打攻下超前分，下個半局天使派出終結者簡森（Kenley Jansen）關門，雖然一度被攻佔得點圈，但最後仍順利收下個人生涯第450次救援成功，幫助天使守住勝利。

開季前10場比賽就拿下7勝，根據《MLB Stats》指出，天使7勝3敗的戰績追平隊史開季最佳紀錄，目前排名美聯西區龍頭，而近期苦吞5連敗的光芒，則是以4勝6敗位居美東墊底。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中