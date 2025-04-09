MLB》倫吉佛9局關鍵安逆轉光芒 天使開季7勝3敗追平隊史紀錄

倫吉佛在第9局敲出關鍵安打，攻下超前分，幫助天使取得開季7勝3敗的戰績。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使與光芒系列賽3連戰的第1戰，天使靠著倫吉佛（Luis Rengifo）在第9局的關鍵安打，幫助球隊以4：3收下3連勝，開季前10場比賽7勝3敗追平隊史紀錄，獨居美聯西區龍頭。

天使在2局上半率先發動攻勢，一壘有人時帕里斯（Kyren Paris）相中光芒先發巴茲（Shane Baz）的滑球轟出左外野大牆外，這發兩分砲幫助球隊先馳得點，自己也連續2場比賽開轟，狀況十分火燙。

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投手部分，掛帥先發的「教授」韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）主投5局封鎖光芒打線，只讓對手敲出2支安打並送出4次三振，6局接替上場的Ryan Zeferjahn也成功送給對手3上3下外帶2K，收下大聯盟生涯首次中繼成功。

不過7局下半，天使換上火球男喬伊斯（Ben Joyce），面對首名打者卡米內洛（Junior Caminero）飆出98.4英里（約158.4公里）速球，仍被一棒扛出中右外野形成本季首轟，甚至也被緊接在後的3名打者通通敲安，單局攻下3分逆轉超前，也讓喬伊斯收下救援失敗。

8局下半，光芒啟用牛棚換上烏塞塔（Edwin Uceta）接替今日表現出色的巴茲，面對首棒打者投出保送，即便解決掉楚奧特（Mike Trout）後，又隨即被敲了1支二壘安打攻占二、三壘，而下一棒的德阿諾德（Travis d'Arnaud）抓住機會，擊出游擊滾地球護送三壘跑者回到本壘，追平戰局。

9上天使不願夜長夢多，輪到倫吉佛跳了出來，在二壘有人的情況下，相中費班克斯（Pete Fairbanks）內角高速球打出關鍵安打攻下超前分，下個半局天使派出終結者簡森（Kenley Jansen）關門，雖然一度被攻佔得點圈，但最後仍順利收下個人生涯第450次救援成功，幫助天使守住勝利。

開季前10場比賽就拿下7勝，根據《MLB Stats》指出，天使7勝3敗的戰績追平隊史開季最佳紀錄，目前排名美聯西區龍頭，而近期苦吞5連敗的光芒，則是以4勝6敗位居美東墊底。

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