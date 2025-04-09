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NBA》綠衫軍延長賽退尼克鎖定東部第2！還創1隊史紀錄

2025/04/09 11:02

塞爾提克延長賽擊敗尼克，鎖定東部第二名。（路透）塞爾提克延長賽擊敗尼克，鎖定東部第二名。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕塞爾提克今天和尼克激戰到延長賽才以119：117收下3連勝，目前他們取得59勝20負，基本上已無法趕上東部第1的騎士，但第3的尼克也無法超越，確定取得東部第2。

塞爾提克今和尼克一路激戰，終場前3.1秒時才靠著塔圖姆（Jayson Tatum）的三分球追平，雙方正規時間打完戰成107：107平手。進入延長賽後，最後40.1秒時，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）命中三分球，隨後哈勒戴（Jrue Holiday）又站上罰球線，助隊穩住優勢，即便阿努諾比（OG Anunoby）的上籃助尼克出現生機，但也無力改變戰局。

塞爾提克今天4人得分上雙，波辛傑斯拿下全隊最高34分、4籃板，塔圖姆32分次之；尼克湯斯（Karl-Anthony Towns）貢獻34分、14籃板，布朗森（Jalen Brunson）27分、10助攻。

塞爾提克今天在尼克主場獲勝後，取得客場第33勝，締造隊史客場勝場紀錄。今天東部第1的騎士也贏球，拿下本季第63勝，即便接下來綠衫軍最後3場比賽都獲勝，也無法超越騎士，且第3的尼克和他們有多達9場勝差，不可能超車，綠衫軍這季確定以東部第2作收。

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